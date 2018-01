Els nous sometents

Als ultres no els agraden les idees originals ni la diversitat de gustos (estan en el seu dret). Si el 9 d´Octubre van escridassar les autoritats amb un variat catàleg d´insults (no en tenen dret), el diumenge pretenien rebentar la cavalcada de les Magues a València. Cap novetat: la marca ultra en estat pur. Com ja he dit, són de menús monòtons, i qualsevol innovació els enerva pel que té d´intrusió impertinent en el bagatge consolidat de les rutines. És una dreta destra en l´art d´estigmatitzar l´esquerra, assimilant-la al sentit de sinistra (sinònim regalat per la RAE). Identificació que no és lleganya de mico, sinó odi destil·lat a tot allò que l´esquerra apadrina, i que li genera comportaments viscerals que tenen com a proveïdor el pàncreas.

I amb el pàncreas, i no amb el cervell, els ultres d´enteniment erm (n´hi ha d´altres?) convoquen les mobilitzacions. Que la del diumenge fracassara no resta valor a l´anàlisi, ja que és un col·lectiu cada vegada més embravit i disposat a buidar bilis feixista quan es manifesta. Sí, he dit feixista, perquè odien a qui pensa diferent. Amb tants motius com n´hi ha per protestar: contra l´increment miserable de les pensions (8.602.601 motius, tants com pensionistes), contra l´augment desorbitat de la llum (26.768.715 motius, tants com habitatges), i així un llarg etcètera, no n´han trobat cap altre que muntar-la contra una cavalcada?

Últimament em pregunte per què el govern és indulgent amb els ultres. I em conteste aplicant el principi del cui prodest: perquè li són útils, com els sometents a Franco. Els ultres d´ara no tenen el fusell Màuser a casa, però van a la caça de separatistes i rojos amb el mateix ardor que els sometents franquistes perseguien als maquis. Diuen protestar per preservar les nostres tradicions, però ni tan sols les coneixen; o no confondrien les Magues amb els Reis i La Muixeranga amb Els Segadors. Com diria Antonio Gala, genteta efímera com el burro de les indulgències: retirada l´albarda, es queda en burro només.