Cap a la vaga feminista

Aquest 8 de març anem a la vaga. Denunciem la situació de discriminació i violències que patim les dones, exigim solucions, i clamem ben fort que volem una societat on el respecte i la igualtat entre les persones siga l´eix vertebrador.

Aquest Dia Internacional de la Dona no és diferent respecte d´altres. El que és diferent és la gran mobilització convocada des del moviment feminista i la repercussió que està tenint. Per això considere que ja és un èxit. S´està visibilitzant la situació de les dones i això és un dels objectius: si la societat la reconeix, hi haurà consciència col·lectiva i, per tant, voluntat de canvi.

El feminisme no és una moda. En tot cas, està de moda, cosa diferent. Em sume a les opinions d´algunes dones que aposten per aprofitar l´altaveu que comporta, perquè s´escolten les nostres reivindicacions i per explicar què és el feminisme, perquè part de la societat encara el veu com una amenaça, quan en realitat és un moviment alliberador. María Moliner el va definir com la doctrina que considera justa la igualtat de drets entre homes i dones i Celia Amorós explicava, d´acord amb una tradició de tres segles, que és un tipus de pensament antropològic, moral i polític que té com a referent la idea racionalista i il·lustrada d´igualtat entre sexes.

Aquestes definicions ajuden a desmuntar el prejudici que mostra el feminisme com una amenaça cap als homes, quan, en realitat, és una gran oportunitat, com alguns companys ja comencen a entendre. La igualtat entre dones i homes en drets i oportunitats, però també en responsabilitats, exigeix canvis i noves formes de relacionar-se més saludables i respectuoses.

Als nostres principis fundacionals s´arreplega la lluita per la igualtat de dones i homes. No és cap novetat el compromís de CCOO PV per a aconseguir una societat més justa i igualitària. Nosaltres, les hereves i els hereus del moviment obrer i sindical, som conscients que no es pot avançar cap a la nova societat que somiem mentre hi haja discriminacions.

El moviment sindical de classe, reivindicatiu, d´homes i dones de CCOO PV comparteix les reivindicacions del moviment feminista, perquè també són les nostres. Tenim objectius comuns i la voluntat d´arribar a acords per tal de visibilitzar la discriminació de les dones i exigir mesures efectives per a la seua eradicació. Ara bé, no sempre coincidirem amb les estratègies. Forma part de l´autonomia de les persones i de les organitzacions decidir quina és la forma en què un o una considera que pot sumar-s´hi. Nosaltres hem decidit el que podíem aportar a la vaga feminista, i així ho estem fent. Treballant, com sempre ho hem fet, per la igualtat.

Contra les desigualtats estructurals, les bretxes de gènere i les violències masclistes, i com a manera de visibilitzar la precarietat laboral i social, exigim al Govern i a les empreses mesures reals i eficaces que combaten la discriminació. Per això convoquem vaga de dues hores per torn i cridem a participar en les diferents concentracions i manifestacions que hi haurà arreu de tot el territori del País Valencià. Perquè ens volem vives, lliures i unides.

* Secretària de la Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de CC OO-PV