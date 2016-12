El «grèvol» és un arbre que sovint es manté com a arbust baix. Això és degut al fet que té un creixement molt lent, però hi ha exemplars que poden arribar a viure cinc-cents anys i arribar als vint metres d'alçària. El tret més característic del grévol són les seues fulles, verdes durant tot l'any, d'una lluentor intensa en la part anterior i un color més clar i mat en la posterior, amb una forma ovalada i una vora ondulada i espinosa; les fulles de les branques més altes, però, no són ni espinoses ni coriàcies. Probablement, es tracta d'un mecanisme d'adaptació per a protegir-se de les cabres i altres herbívors. Els seus fruits són unes boletes roges agrupades en raïms, que es mantenen en l'arbre durant tot l'hivern. Actualment, les rametes de grévol són un element típic de la decoració nadalenca.

L'origen de la paraula "grèvol" prové de la forma llatina "aquifolium", que significa 'fulles en forma d'agulla'. En castellà ha adoptat la forma "acebo"; en portugués, "azevinho"; en gallec, "acivro"; en italià, "agrifoglio"; en occità, "grefol".



Més informació...