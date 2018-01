El «capellà», en primera instància, és el sacerdot titular d'una capellania. Però, per motius diversos, el nom de capellà s'ha transposat a uns altres àmbits. Tenim, com a mínim, una planta, un peix i dos pardalets que popularment reben també el nom de «capellà». Un d'estos pardalets, aquell que rep científicament el nom de «Phoenicurus phoenicurus», es pot veure en dies freds en parcs i jardins. És de la família dels túrdids, d'uns 15 cm de longitud, amb el bec curt i els tarsos llargs i prims. El mascle té un plomatge gris, més fosc en les parts superiors que en les inferiors, amb unes taques blanques en les plomes i una cua rogenca. La femella és d'un color gris terrós més uniforme.

També és conegut amb molts altres noms, com ara «carboner», «cua-roja», «cul-roig», «cul-roget» o «cotxa cua-roja».

Més informació...