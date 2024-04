Márquez: "Lo importante es bailar con los de delante y ahí estaremos"

Los 10 primeros del primer día del Gran Premio de España de motociclismo, que llenará Jerez durante todo el fin de semana, con decenas de miles de aficionados, que hoy ya han empezado a instalarse en las lomas del trazado andaluz, la meca de las dos ruedas en Europa (junto a Assen, Países Bajos, claro), están metidos en medio segundo. Del cuarto, Marco Bezzecchi (Ducati) a Enea Bastianini (Ducati), hay ¡una décima! ¿Líder?, de momento el bicampeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati, 1.36.025 minutos, nuevo récord de la pista).

Si hablas con Maverick Viñales (Aprilia), recién ganador, de forma abrumadora, del doble gran premio de EEUU, en Austin (Texas), y segundo, muy pegadito, a Bagnaia, en la jornada de hoy, puede ganar cualquiera. “Yo diría que ‘Pecco’, Marc (Márquez, tercero) y, tal vez, Jorge (Martín, quinto) son claros favoritos a ganar la carrera al ‘sprint’ del sábado. Bueno, perdón, y yo, yo, que me encuentro muy, muy, cómodo y con muy, muy, buen ritmo”.

Jerez, el circuito favorito

Bagnaia, cómo no, dice lo mismo. “Estamos en Jerez, ya es una de las pistas nuestras, es decir, allí donde siempre hemos dicho que empezaba el Mundial, aunque ya llevemos tres grandes premios y, sí, me he encontrado muy rápido y todo ha ido como lo habíamos programado. Pero de ahí a sentirte favorito es muy complicado. Aquí todo el mundo es velocísimo”.

El bicampeón italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), con la rueda trasera en el aire, en Jerez. / Alejandro Ceresuela

Cuatro italianos (Bagnaia, ‘Bezz’, Bastianini y Di Giannantonio) y seis españoles (Viñales, Marc y Alex Márquez, Martín, Acosta y Espargaró) copan los 10 puestos de privilegio. Pero queda todo el fin de semana y, por descontado, los dos días más veloces, el ‘sprint’ (mañana, 15.00 horas, 12 vueltas) y el GP (domingo, 14.00 horas, 25 giros). "Estaré en el meollo de la victoria, allí donde se decida el podio, estoy convencido”, señala ‘Matinator’, líder (destacado) del Mundial de pilotos. De momento.

“Solo me interesa clasificarse en primer línea de la parrilla para estar, desde la primera curva, para poder bailar con los que peleen por la victoria”, indica Marc Márquez (Ducati), al que se le ve muy, muy, motivado. “Ya se ha terminado la época de adaptación a la Ducati. Ya solo quedan los detallitos y, sí, probablemente aún ‘Pecco’ y Martín, que llevan toda la vida con esta moto, están un poquito mas avanzados que yo en cuanto a entendimiento de la ‘Desmosedici’, pero, tal vez, aquí, en Jerez, la diferencia entre mi 2023 y la 2024 de los oficiales, no sea tanta”.

Acosta aprende de Pedrosa

Y, cómo no, Pedro Acosta, de 19 años, sigue asomando la cabecita en el año de su debut en MotoGP, tras conquistar los dos títulos pequeños de Moto3 y Moto2, en el primer día de cada gran premio. Ya no necesita demostrar que es un fenómeno. Lo es. Y grande. Inmenso. Sigue dejando boquiabiertos a todos.

"He coincidido con Pedrosa en un par de vueltas y, la verdad, es una delicia verle pilotar. Es un elegido, pura finura" Pedro Acosta — Piloto del equipo Tech3 GasGas

Por ejemplo, a uno de sus maestros actuales, el catalán Dani Pedrosa, de 38 años, piloto probador de KTM, es decir, de GasGas, la moto que pilota el ‘tiburón de Mazarrón’, que le siguió algunas vueltas (“por casualidad, no fue buscado”, dijo el joven bicampeón) y quedó, él sitio, impresionado de la limpieza en su trazada y pilotaje del pequeño Samurai, como llamábamos a Pedrosa en sus tiempos de estrella del ‘circo’. “Es un placer seguirle. Es pura finura, un elegido, vamos”.

El elegido, que fue sexto el año pasado aquí, en Jerez, tuvo la mala suerte de caerse y dañar la KTM con la que mejor se encontraba. Claro que Pedrosa actuó en sus doble función de piloto ‘invitado’ y piloto probador de la firma austriaca. “Bueno, tampoco, tampoco”, dijo Dani (14º), con la sinceridad de siempre”. Eso no se puede programar así pues, cuando sales a la pista, sales a darlo todo, pero, sí, no he tenido una jornada redonda, no”.