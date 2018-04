La paraula «tonya» s'usa en algunes comarques valencianes per a referir-se a una coca típica de Pasqua que, amb lleugeres variacions en el procés d'elaboració, és coneguda en altres llocs com a «mona», «panou», «pa socarrat» o amb el castellanisme «panquemao» (per cert, no registrat per la RAE).

Prové del llatí «tunna», i este del cèltic, que significava 'pell, cotna'. Així és com s'utilitzava antigament: «Més vos creuré que u feu per por, / o per vergonya, / que ja sabem la dura tonya / com se mastega», escriu Jaume Gassull en el «Lo somni de Joan Joan», publicat en 1497. En portugués i en gallec s'usa encara la variant «tona» per a designar la crosta externa de determinats fruits. I els argentins, amb tantes concomitàncies en el seu llenguatge amb el dels valencians, fan servir la paraula «toña» per a referir-se a un pa gran, normalment de ségol.

