La «rosella» és una planta herbàcia que naix en els marges i entremig dels sembrats. El nom científic és «Papaver rhoeas»; el primer dels components, «papaver», procedix del llatí, on significa ´aliment´ o ´llet´, i el segon component, «rhoeas», d´origen grec, significa ´roig´. I és que, efectivament, el color roig, molt viu, de les flors és l´element més distintiu d´esta planta. Tenen una tija recta, amb una gran quantitat de pèls curts i hirsuts, de color blanquinós; les fulles es disposen alternades, amb segments dentals i lanceolats; els fruits estan continguts en una xicoteta càpsula.

Tradicionalment, els pètals de la flor s´han usat per la seua acció sedant; també se li atribuïxen propietats antitussígenes i antidiarreiques.

El nom popular de «rosella» deriva de rosa. Originàriament es feia servir com a simple diminutiu, amb un valor de ´rosa menuda´, i no fou fins al segle XVII que començà a utilitzar-se per a designar la planta.

