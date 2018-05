Amb la paraula «beixamel» es designa actualment una salsa de color blanc i molt cremosa, feta a base de mantega, llet, farina i sal. Es tracta d'una salsa molt típica de la cuina francesa, i és que, evidentment. la paraula prové del francés. Concretament, el seu origen és la lexicalització del cognom de Louis Béchamel, un financer francés nascut en 1639 que, durant el regnat de Lluís XIV, ocupà el càrrec de cap de la casa reial. És poc probable que la salsa fóra creada directament per ell. Degué ser inventada per algun dels cuiners que tenia al seu càrrec, però s'ha generalitzat associada al seu cognom. Potser el mateix cuiner li posà eixe nom en honor seu. De fet, les enveges cortesanes posen de manifest este fet. I és així que el duc d'Escars es queixava que «Havia fet servir les més delicioses aus a la crema durant més de vint anys abans que ell viniera al món y, tot i això, mai he tingut la felicitat de poder donar el meu nom ni a la més modesta de les salses!».

Més informació...