El "Va de Dona" torna més fort que mai

El divendres 9 de marça es celebra la segona edició del "Va de Dona" amb moltes novetats. A partir de les 17.00 hores es posarà en marxa la fira de la pilota al carrer Pelayo, on els estands estaran esperant als visitants farcits de cultura, gastronomia i pilota. Entre els col·laboradors estaran diaris i revistes com Ferida i Pilotaviu o projectes de recerca popular com el d'AixòÉsComTot. A més, esponsors de la Federació de Pilota Valenciana, com Natra, que dóna suport a la selecció valenciana, campiona mundial, ens oferiran un tast de xocolate. Es podrà veure treballar en directe a artesans per saber com es fa una pilota de vaqueta o badana. També hi estaran institucions com el Museu de la Pilota de Genovés o la càtedra de la Pilota de la UV. A la mateixa hora, dins del trinquet, s'iniciaran una sèrie de partides femenines protagonitzades per xiquetes i veteranes, una mostra de la força intergeneracional de la pilota en femení.

A les 19.00 hores arrancarà l'acte central amb la còmica valenciana de El Club de la Comedia Patricia Espejo, qui donarà la benvinguda als assistents amb un monòleg sobre l'esport femení. L'acte serà conduït per ella i continuarà amb la presentació oficial de la Lliga Bankia d'Elit de Raspall Femení. Seguidament es durà a terme el concurs de treta on una representant de cada equip farà una treta que serà mesurada amb la col·laboració de Pilota 3.0, la treta més veloç serà la guanyadora d'un premi especial! L'entrada serà debades i tot el públic rebrà regals i records d'este dia a més de l'entrada numerada per al sorteig del final.

L'encarregada de fer la treta d'honor serà l'atleta convidada Concha Montaner. A continuació es donarà inici a la partida mixta on dos mítics jugadors del raspall compartiran el joc amb les xiques. Els grans figures són Moro i Waldo.

En finalitzar l'esdeveniment es realitzarà un sorteig de regals com un viatge d'avió per a dos persones, regal d'Air Nostrum, entrades per al 10 aniversari del Bioparc de València, dinars al selecte GastroTrinquet de Pelayo, una escapada de cap de setmana per a una parella donat per B the travel brand i més sorpreses.

Per a finalitzar. el fi de festa serà amb la mítica banda valenciana Bajoqueta Rock al C/ Pelayo per a tots els assistents i tots els que es sumen a la festa.

Un total de 20 empreses i institucions organitzen o participen en el VA DE DONA: Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, Diputació de València, Fundació Esportiva Municipal, Trinquet de Pelayo, GastroTrinquet de Pelayo, B the travel brand, Bioparc, Natra, Pilotaviu, Mercader, Air Nostrum, AixòÉsComTot, Edicom, Intersport, Museu de la Pilota, Ferida, Pilota 3.0 i la Càtedra de la Pilota Valenciana de la UVEG.