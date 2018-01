Diferencias entre separación y divorcio

La separación matrimonial es la situación intermedia entre el matrimonio y el divorcio. Implica el cese legal de la vida en común entre los dos cónyuges, pero no pone fin al matrimonio.

Las consecuencias de la separación son :

- Los cónyuges ya no tienen la obligación de vivir en el domicilio conyugal

- Disolución del régimen económico matrimonial

- Se establece la custodia legal de los hijos.

- Los cónyuges separados no pueden heredar

- Los cónyuges no pueden contraer un nuevo matrimonio con terceras personas.

El divorcio es la disolución del matrimonio. Es es proceso por el cual finaliza la unión conyugal. Tiene más consecuencias legales que la separación.

Las consecuencias del divorcio son:

- Los cónyuges divorciados pueden volver a contraer matrimonio

- Se disuelve el régimen económico matrimonial

- Pérdida del derecho sucesorio de los cónyuges