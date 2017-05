Un punto separa a la UD Alzira de la promoción a Segunda B

Un solo punto separa a la UD Alzira de la sexta promoción de ascenso en la última década a Segunda División B. Incluso podría no hacer falta ni ganar en Borriol (18 h.) si el Vila-real B pierde hoy a mediodía contra el Atlético Baleares en la categoría de bronce, después de que ayer ganara el Badalona al Eldense. Los groguets tienen el golaveraje perdido con los badaloneses por lo que no les podrían alcanzar en la última jornada de liga y por tanto el Vila-real C, que está a seis puntos del Alzira, tampoco podría jugar la promoción.



Pese a que todo es positivo, los azulgranas saltarán al campo del Palmar buscando la victoria que les permita seguir dependiendo de ellos mismos para lograr el subcampeonato la próxima semana. Éste incluso se podría celebrar esta tarde a 133 km. de la capital ribereña. En horario unificado, después de haber ganado, habría que esperar a que el Olímpic y Orihuela, que juegan en sus estadios, ganasen al Ontinyent y Castelló respectivamente.



Los alcireños van reponiéndose de la epidemia de paperas. Uno de los tres afectados, Víctor Ruiz, entra en la convocatoria de 18, de la que habrá que descartar dos efectivos. Kike Torrent –que ha tenido que ser hospitalizado durante la semana por una subida de temperatura- y Quique Soler son las únicas bajas, aún afectados por el virus. Axo vuelve al equipo y lo hace como titular para completar la mermada defensa. La alineación podría estar formada por Dolz u Ovejero; Gomis, Tendillo, Ferran (pese a que apenas ha entrenado por una subluxación del hombro), Axo, Prieto, Boix, Ubach, Álvaro, Abel y Mauro. En el Borriol, Iván Campos no podrá contar con uno de sus máximos goleadores, Tali, sancionado.



Con el equipo castellonense salvado, el partido se ha convertido en un homenaje a su presidente, el golfista Sergio García. Los aficionados que lleven una prenda verde –incluidos si son de la UD Alzira- tendrán acceso gratuito al estadio. El ganador del Masters de Augusta no estará presente ya que está en Estados Unidos preparando el The Players Championship de Florida.



Los azulgranas han jugado cuatro veces en la localidad de la Plana con dos victorias y un empate. Dirigirá el encuentro Rallo Estévez, quien arbitró el primer partido de la segunda vuelta que el Alzira ganó en Vila-real.



Por otra parte, el club ribereño va a estar representado por primera vez en su historia en la Federación Española de Fútbol. Lo hará como asambleísta y participará en la reunión que decidirá el presidente, así como la composición de grupos y calendario de la próxima temporada, entre otros temas.