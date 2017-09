La UD Alzira demuestra su potencial con el empate en su visita a Silla

La UD Alzira 17-18 y la UD Alzira 2015-17 (el Silla) ofrecieron anoche un gran espectáculo sobre el césped del Vicent Morera. Partido con goles, ocasiones, grandes actuaciones de los porteros y tensión.

Hasta siete exblaugranas alineó Ximo Forner en el once titular sillero. Partido intenso que empezó con la salsa de los goles en los primeros minutos. Ya en el cinco, el pase de Cristian tras una internada no encuentra compañero, se montó una contra, en el pase al interior del área Edu Mesas no se decidió a despejarla y esos centímetros fueron vitales para que Ubach cazase el balón y no tuviera problemas para superar a Dolz en su salida. El Alzira no se amilanó y se fue hacia delante. Y pronto llegó el empate. Aarón rompió la defensa con un pase espectacular a la línea de fondo y Mora centró para que Cristian lograra el empate. En la segunda parte, el Silla dominó en el primer tramo y se acercó con peligro. Vicent Dolz volvió a ser el salvador con un paradón a disparo de Verdú que repelió el larguero. No pudo hacer nada el meta alcireño con otro disparo del ariete sillero que fusiló a la red. Pero el Alzira nunca se rinde y volvió a buscar el empate con ahínco. Cristian, de nuevo Cristian, cazó un balón en el área pequeña cedida por Javier García y empató de nuevo. Aún pudo hacer Cristian el 2-3 en una contra que envió alta. También el Silla por medio de Mauro pudo conseguir los tres puntos de no ser, una vez más por Dolz, que cerró cualquier ángulo con el cuerpo.

El Alzira baja a la 4ª posición con 7 puntos. El próximo domingo, otra final. El Olímpic visitará el Suñer Picó a las 18'30 horas.