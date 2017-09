15 años de lucha contra el olvido

Aniversario de la asociación Aguafa. ¿Quién le iba a decir a la presidenta de Aguafa, Maria Olmos, y a sus hermanas que la asociación que fundaron en 2002 para ayudar a las personas con alzhéimer se convertiría en un referente comarcal en la lucha contra esta enfermedad? Ahora, 15 años después, la agrupación cuenta con unos 30 usuarios y con un centro en Guadassuar, desde donde desarrollan un trabajo excepcional

La Associació de Guadassuar d'Amics i Familiars de Persones amb Alzheimer (Aguafa) cumple 15 años y lo hace habiéndose convertido en todo un referente en la lucha contra esta enfermedad en la Ribera. El colectivo se ha ganado a pulso su reputación y credibilidad gracias a su empeño por mejorar la calidad de vida de las personas y, como dicen, «todavía no se le ha ganado la guerra al Alzheimer, pero estamos viendo que sí se le puede combatir».

La asociación ha cambiado mucho desde que Maria Olmos, junto con sus hermanas, decidiera fundarla a principios de siglo. «Llevábamos a nuestra madre a una asociación en Algemesí para que estuviera bien atendida por profesionales. Fue en ese momento cuando nos planteamos constituir una agrupación en el pueblo, no solo para mi madre, si no también para todos los vecinos que lo pudiesen necesitar. Así que nos informamos bien y llevamos el proyecto adelante», indica Olmos. De hecho, el procedimiento fue muy rápido y en menos de un año ya eran familia numerosa. «El 25 de septiembre firmamos el acta de constitución y por Navidad ya éramos 30 socios», asegura. «En febrero de 2002 abrimos las puertas», añade. Desde entonces, Olmos ha estado al frente de la agrupación como presidenta. «Han pasado por la junta muchos familiares de usuarios, e incluso personas que desinteresadamente han trabajado para la asociación pese a no tener a ningún familiar con Alzheimer. Sin embargo, la única superviviente de la junta inicial soy yo», indica.

Para desarrollar el proyecto, la nueva asociación contó con la ayuda del ayuntamiento. «Nos cedieron el local donde estamos ubicados y realizamos todas las actividades», explica la presidenta. «Abrimos todos los días excepto el día de Navidad y el posterior, así como 1 de enero», señala Olmos. Allí, los 12 trabajadores contratados por la asociación para el cuidado de las personas que padecen Alzheimer u otras demencias les practican todo tipo de actividades como musicoterapia, terapia con canes, actividad física o incluso teatro. «Tenemos a Carolina Gutiérrez que es la psicóloga y directora del centro, 3 terapeutas, 4 auxiliares y 1 fisioterapeuta, además de otros trabajadores de administración, el transportista que recoge a los usuarios de sus casas o incluso a una peluquera», indica. Todos ellos se encargan de atender a las personas, que también almuerzan y comen en el propio recinto.



Una treintena de usuarios

«En la actualidad hay unas 30 personas que vienen al centro. La mayoría de ellas se quedan todo el día», asegura Olmos. La familias de estas pueden elegir entre llevar a sus familiares al centro todo el día, de mañana o tarde, o incluso solo los fines de semana. «La asociación tiene contratados también a cuatro empleados que se hacen cargo del fin de semana. La intención es dar un servicio de calidad toda la semana y que las personas estén cómodas y bien atendidas», argumenta la presidenta.

Además de las diferentes actividades que se realizan en el centro, Aguafa también expande su trabajo hacia otros municipios. «Actuamos en pueblos como Manuel, Antella o Gavarda, realizamos talleres de memoria, cursos de activación de la mente e incluso tenemos un programa por internet. Todo es poco para luchar contra esta enfermedad», indica. La relación con el Hospital de la Ribera también es fundamental par que la asociación pueda desarrollar correctamente su función. «Estamos siempre en contacto con los neurólogos, la relación con el hospital es muy buena. De hecho, el próximo día 20 leeremos allí un manifiesto en un acto donde participarán todas las asociaciones de la comarca», asegura.



Ampliación del centro

Aguafa ampliará en un futuro su centro gracias a la colaboración del consistorio local. «El ayuntamiento va a comprar el edificio de al lado para ampliar la sede y convertirla en un auténtico centro de día», señala Olmos. La administración guadasuarense, además, se encarga de los recibos del agua y de la luz del centro. Los usuarios, por su parte, solo pagan el 50 % de los costes de este servicio. El resto se cubre con las subvenciones de la conselleria, la diputación, el ministerio o incluso entidades privadas colaboradoras. «Nos gustaría que hubiese más compromiso por parte de la administración pública, pues entendemos que es una labor que le corresponde al gobierno. No obstante, somos conscientes de que alguien tiene que cubrir esta tarea, por eso nos esforzamos para que nuestros usuarios estén muy bien atendidos».

Aguafa programa la próxima semana una serie de actividades pata conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, que tendrá lugar el próximo jueves 21. La asociación llevará a cabo hasta el próximo domingo una serie de talleres, charlas, un concierto benéfico e incluso una tamborrada escolar.