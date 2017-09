EU se opone al Plan Urbano de Benifaió al «regalar» a ADIF el Parque de San Carlos

Esquerra Unida ha presentado una batería de alegaciones al nuevo Plan Urbano de Benifaió, sobre todo al considerar que el ayuntamiento «trata de regalar a ADIF 2.500 metros cuadrados del Parque de San Carlos («Pinaeta») para que construya hasta tres alturas. Este parque forma parte, en la nueva redacción, de la unidad de ejecución nº 2 que vincula esta construcción a la cesión del actual parque de la estación a Benifaió. «Se da la paradoja de que nos quedaremos sin 2.500 metros de zona verde y, a cambio, nos regalan un parque (el de la estación) que según nuestro punto de vista está dentro de los límites de la Cañada Real de Andalucía. Por lo tanto, de ser así, este terreno no puede ser de ADIF sino de la conselleria», aduce el colectivo político.

Por otro lado, EU considera que no se puede edificar a menos de 20 metros de la vía «y no vemos causa excepcional para saltarse la ley, excepto el deseo de hacer caja a costa del interés y necesidad de un pueblo que históricamente ha disfrutado de esta zona verde». Según el grupo, Renfe los alquiló al pueblo con esa premisa, que fuesen parques o jardines. «Por encima de todo está nuestro derecho a no renunciar a una zona verde en un pueblo deficitario y hay que recordar que nuestra localidad ha sido abandonado históricamente por ADIF, teniendo que padecer numerosos accidentes (muchos mortales) por la no supresión de los pasos a nivel o la no existencia de pasos subterráneos entre andenes. En síntesis, no nos merecemos este trato», alega EU.