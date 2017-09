Fortaleny y Riola deciden imponer por primera vez multas de aparcamiento

Fortaleny y Riola se han puesto de acuerdo casi en tiempo y forma a la hora de mejorar la seguridad de sus vecinos. Ambas localidades han detectado que en los últimos tiempos el estacionamiento irregular de los vehículos se he convertido en un problema. Por ese motivo, van a cambiar su mentalidad al respecto y empezarán a imponer sanciones al respecto por primera vez.

Se trata de dos poblaciones pequeñas y de pocos habitantes en las que, hasta el momento, los agentes de la Policía Local no emitían multas de tráfico por el estacionamiento indebido de los vehículos. Fortaleny ha sido la primera de las dos localidades que ha decidido tomar cartas en el asunto.

A finales de agosto, el ayuntamiento inició una campaña informativa a través de bandos y redes sociales en las que se advertía de un cambio en la forma de actuar de los agentes. «Desde alcaldía se comunica que, a partir del 15 de septiembre, el vehículo que incumpla la normativa en materia de tráfico será denunciado por la policía local», explicó el ayuntamiento en repetidas ocasiones durante las últimas semanas a través de varios mensajes. En ellos se recordaba a los vecinos cuestiones como que está prohibido aparcar en vados ajenos, encima de la acera, en zona amarilla, en la parada del autobús, en la puerta del colegio o en otros lugares en los que así se señalice.

Los avisos del ayuntamiento informaban, además, de que las sanciones se enviarán directamente a la Prefectura de Tráfico, por lo que las reclamaciones no se podrían atender en el propio consistorio.

«Antes no nos hacía falta multar a los vecinos», explicó la alcaldesa, Juani Clos, y añadió: «Ha llegado el momento de empezar a hacerlo porque la gente se ha confiado y ha dejado atrás la actitud cívica que tenía». El pasado 15 de septiembre entró en vigor la nueva orden en Fortaleny y, según la propia munícipe, durante estos días no se ha multado a ningún ciudadano. «De momento parece que la gente ha reaccionado bien y están cumpliendo las normativas, pero ahora ya saben que si no lo hacen tendrán una multa. Era necesario poner un poco de orden», sentenció.



Civismo

Riola también seguirá los pasos de la localidad vecina. Según explicó la alcaldesa, Judith Capellino, en estos momentos se lleva a cabo una campaña de concienciación, con información para los ciudadanos. En su caso, octubre es el mes clave, en el que la policía empezará a multara a aquellos vehículos que se encuentren mal estacionados.

«Siempre hemos optado por el diálogo y la conversación, lo seguiremos haciendo pero es necesario poner multas a aquellos que no atienden a esa opción. Nosotros solemos dar tres avisos a los vecinos y, normalmente, no hace falta más, aunque alguna vez ya hemos tenido que poner alguna sanción», aseguró Capellino.

La alcaldesa de Riola incidió en que la intención del ayuntamiento es evitar que las malas prácticas en el estacionamiento de los vehículos se generalice y, de paso, trasladar a la juventud nociones de civismo. «La gente se tiene que concienciar de que no importa que seamos un pueblo pequeño porque si se van a Sueca o València aparcan bien. Tenemos que evitar esas conductas porque a veces suponen un peligro para la seguridad», sentenció.