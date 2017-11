La Diputació convierte Alzira en la capital de la identidad valenciana

Un centenar de obras de Sorolla, Pinazo, Carmen Calvo, Miquel Navarro o Equipo Crónica, entre otros, podrá visitarse en el Museu Municipal hasta marzo de 2018. Entre las novedades de esta muestra itinerante, respecto a su paso por Requena, destacan ´El tribunal de las aguas´ de Ferrándiz, la escultura ´El saque´ y ´nuevos´ dibujos de Pinazo.

Las joyas del patrimonio artístico de la Diputació de València se exhiben desde este jueves en el Museu Municipal d´Alzira, el MUMA. Un centenar de obras de artistas como Sorolla, Pinazo, Benlliure, Carmen Calvo, Miquel Navarro o Equipo Crónica, que dejan constancia de la modernidad de una institución con dos siglos de historia que, entre otros avances, se anticipó a lo que hoy serían las becas Erasmus y concedió a las mujeres artistas el mismo protagonismo que a los hombres.

El proyecto, conocido como ´Memòria de la Modernitat´, surge de la obsesión del presidente, Jorge Rodríguez, por dignificar la institución y acercarla a las comarcas. Una buena forma de hacerlo era "compartir el increíble patrimonio artístico que guarda la Diputació en despachos y almacenes con las valencianas y los valencianos, a los que pertenecen todos estos tesoros", ha explicado Rodríguez, que ha inaugurado una exposición que convierte a Alzira en la capital cultural de la provincia hasta el próximo mes de marzo.

´Memòria de la Modernitat´ hace parada en la capital de la Ribera Alta tras su primera escala en Requena, donde recibió la visita de más de 7.000 personas, todo un éxito de asistencia en una comarca con 30.000 habitantes. El MUMA es desde este jueves la nueva casa de una muestra itinerante con obras como ´El xiquet de la bola´ o ´El Palleter declarant la guerra a Napoleó´, de Sorolla; ´El rei En Jaume lliura l´espasa al seu fill´, de Ignacio Pinazo Camerlench; ´Escola de Paris, de Equipo Crónica; ´Escriptura´, de Carmen Calvo; o ´El Tribunal de les Aigües´, de Bernardo Ferrándiz.

Precisamente esta última, la impecable representación de la institución de justicia más antigua de Europa, es una de las principales novedades de ´Memòria de la Modernitat´ en Alzira, junto a la escultura de Pinazo Martínez ´El saque´, dos dibujos de Academia del Natural de Pinazo Camerlench, uno masculino y otro femenino, y un ´Paisaje´ de Lozano.

Jorge Rodríguez ha inaugurado esta exposición artística en Alzira junto a ´Coneix la Diputació´, la muestra paralela que comparte itinerancia con ´Memòria de la Modernitat´ y que da a conocer a los ciudadanos la historia y los servicios que presta la institución. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, ha sido el anfitrión de un acto que ha contado con el director del MUMA, Agustí Ferrer, el diputado de Administración General, Pepe Ruiz, el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, así como diputados, alcaldes de la comarca y los comisarios de ambas exposiciones.

Identidad valenciana y modernidad

Cuadros como el del Palleter, el rei En Jaume o el Tribunal de las Aguas refuerzan el concepto de identidad valenciana que da título a uno de los ejes temáticos de ´Memòria de la Modernitat´, comisariado por la profesora de la Universitat de València Ester Alba. La Universitat ha sido la encargada, con la coordinación de Rafa Gil y su equipo de especialistas en arte, de seleccionar algo más de un centenar de obras entre el abundante y rico patrimonio de la Diputació, respondiendo por un lado a la idea de recorrer la historia de la institución y, por otro, de poner en valor la modernidad que siempre la ha caracterizado.

En opinión de Rafa Gil y su equipo de investigadores, "este patrimonio de la Diputació ayudará a reescribir la historia del arte valenciano", lo que evidencia la importancia de estas obras que Rodríguez ha decidido sacar de despachos y almacenes y acercar a los ciudadanos a través de un recorrido itinerante que se inició en Requena y que después de Alzira continuará por Gandia, Ontinyent, Sagunt y Torrent a lo largo de la presente legislatura.

El icono de la exposición en Alzira, entre las valiosas obras que expone el MUMA, es ´El Tribunal de las Aguas´ de Bernardo Ferrándiz, una pieza que no se exponía desde hace décadas y que ha abandonado temporalmente el Palau de la Generalitat para recorrer las comarcas valencianas de mano de su propietaria, la Diputació. La obra, más allá de la escena costumbrista, "reivindica la cultura del regadío en Valencia y sus pueblos, y en este caso es un cuadro con el que se pueden sentir muy identificados en la Ribera, todos los pueblos atravesados por el Xúquer", ha señalado Rodríguez.

El presidente de la Diputació ha insistido en la idea de "democratizar el arte y el patrimonio de las instituciones públicas", como uno de los pasos ineludibles para "acercar estas instituciones a las valencianas y valencianos". En opinión de Jorge Rodríguez, "no se puede apreciar aquello que no se conoce", y con el fin de dar a conocer la Diputació a los ciudadanos se puso en marcha esta iniciativa, dentro del marco del programa ´La Diputació a les Comarques´.

Coneix la Diputació

En paralelo a ´Memòria de la Modernitat´, los vecinos de la Ribera podrán descubrir la historia y los servicios que presta la institución provincial en la muestra ´Coneix la Diputació´, que podrá visitarse igualmente hasta marzo de 2018 en la Casa Alós de Alzira, a escasos metros del MUMA.

El alcalde de la localidad, Diego Gómez, ha agradecido al presidente que haya contado con Alzira como destino de unas exposiciones itinerantes que "nos permiten disfrutar de obras icónicas del arte valenciano y nos ayudan a posicionarnos en el mapa cultural y turístico". "Esta exposición es referencial y marca un antes y después en la historia de la cultura de Alzira", ha añadido el alcalde.