El PP de Carlet se rebela contra la oferta de Tous para acoger el vertedero

El ofrecimiento del Ayuntamiento de Tous para acoger en su término municipal el vertedero comarcal, en un emplazamiento señalado por los técnicos de la Agència Energètica de la Ribera (AER) unos 20 kilómetros al norte del casco urbano y muy cerca del linde con Carlet y Catadau ha encendido las alarmas. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carlet, Laura Sáez, anunció ayer su disposición a «liderar la oposición» a este emplazamiento si, como indicaron el día anterior desde el propio Ayuntamiento de Tous, gobernado por el PP, la propuesta es ubicar en la partida de la Parra esta infraestructura destinada a recibir el rechazo que se genera tras el proceso de selección de residuos que se realiza en la planta de Guadassuar.

Saéz señaló que ese emplazamiento presenta dos graves inconvenientes: los accesos, ya que todo el tráfico pesado vinculado a un vertedero tendría que pasar necesariamente por dentro de Carlet, y la proximidad de los acuíferos, incidió la edil popular, mientras recordaba que la posibilidad de ubicar en la Parra este vertedero ya provocó años atrás una movilización de varios municipios y la posición firme del ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, contra la propuesta del Consorcio de Residuos.

Como ayer adelantó en exclusiva Levante-EMV, el Ayuntamiento de Tous acordó en el último pleno, con el voto favorable de PP y PSOE, aceptar la instalación del vertedero en una de las alternativas que, dentro del término municipal, señala el informe elaborado por la AEA y que desde el gobierno municipal identificaron como la partida de la Parra. El alcalde Tous, Cristóbal García, no se mostró ayer tan contundente sobre la ubicación exacta tras recibir la queja del PP de Carlet y señaló que las coordenadas que le había facilitado la Agència de la Ribera no coincidían con los planos catastrales y no podía determinar si se trataba de la Parra o de la partida de la Romana, en todo caso zonas del término muy alejadas del núcleo urbano de Tous.

El informe de la AEA contempla un segundo posible emplazamiento en Tous, en este caso en el linde con el término municipal de Guadassuar, otro de los municipios que podría optar a acoger la planta.

La apuesta de Tous por la alternativa ubicada más al Norte provocó ayer la reacción de Laura Saéz, que anunció que el PP de Carlet presentará una moción para que el ayuntamiento se oponga a la construcción de este vertedero en la Parra y no dudó en valorar como «una barbaridad» esta posibilidad. Sáez recordó que, en su momento, ya hubo un pronunciamiento unánime en contra de esta alternativa.

Cabe recordar que la comisión técnica del Consorcio de Residuos eligió hace más de una década la propuesta de una UTE que optaba a la construcción de este vertedero, previsto en el Plan Zonal de Residuos, y que contemplaba su ubicación en la Parra de Tous. El propio ayuntamiento se posicionó en contra de este alternativa y optó por la propuesta de otra empresa aspirante que proponía ubicarla en la partida del Gatón. Las dos alternativa se acabaron desestimando años después por la falta de consenso y el ofrecimiento del entonces presidente del consorcio, José Ribera, de que el vertedero se ubicara en el término de Guadassuar.



Se descarta Guadassuar

Una sentencia judicial en un pleito propiciado por el Ayuntamiento de l'Alcúdia contra este emplazamiento llevó al nuevo gobierno del consorcio a encargar a la Agència Energètica de la Ribera que valorara posibles emplazamientos en base a la idoneidad del terreno.

La primera parte de este trabajo se presentó el pasado mes de julio y señalaba cuatro alternativas -Turís, Montserrat, Real y Llombai-aunque, uno tras otro, los ayuntamientos implicados mostraron su rechazo a acoger el vertedero. El consorcio destapó en octubre una segunda capa del plano, que señalaba más de una veintena de ubicaciones en ocho municipios diferentes: Tous, Antella, Gavarda, Guadassuar, Sellent, Alzira, Montroi y Catadau. El Consorci de Residus concedió un par de meses de plazo para que los ayuntamientos se pronunciaran y el primero en hacerlo formalmente ha sido el de Tous, aunque otros municipios también han mostrado interés por acoger el vertedero.