L'acte de la Repartició de la Carn, preludi de la festa de Sant Vicent

Guadassuar és un poble que ha sabut conservar els tradicionals cicles festius d´hivern i d´estiu: a l´hivern tot gira al voltant de la festa i fira del patró, sant Vicent Màrtir, mentre que a l´estiu, una vegada passades les festes de la Mare de Déu d´Agost i de sant Roc, se celebra l´antíquíssima setmana de Danses (incoat expedient com a BIC).

Si ens centrem en la festa de sant Vicent, tots els veïns de Guadassuar saben que la festa s´inicia oficialment la vespra, el dia 21 de gener, amb l´acte de la Repartició de la Carn. A les 15'30 hores s´inicia l´actual cavalcada de la Repartició de la Carn, que rememora l´antic repartiment de menjar entre les famílies necessitades de la població, i finalitza a mitjan vesprada a la plaça Major, on des del balcó de l'ajuntament s'inaugura ara la Fira amb un pregó, inauguració que antigament també es feia el mateix dia de sant Vicent a les 8 del matí, a càrrec d´alguna personalitat destacada.

Originàriament era un acte comunitari de repartiment públic a la gent pobra de la vila dels aliments necessaris per celebrar dignament el dia del patró: carn, arròs, pa, oli, etc. Els aliments eren transportats en carros tirats per cavalleries guarnides, precedits pel tabalet i la dolçaina. Hi assistien, com ara, els festers acompanyats de les autoritats civils i religioses i del poble en general, i recorrien pràcticament tot el poble acompanyats per la Banda de Música. És una tradició medieval de fort contingut cristià, amb la mateixa finalitat que altres celebracions comunitàries que també tenen lloc en molts pobles valencians a la plaça Major (calderes d'arròs, etc.) amb el sentit simbòlic d´integrar tot el veïnat sense diferències socioeconòmiques el dia de la festa gran. Remet, per tant, a èpoques en què uns pocs ho tenien tot i la resta no tenia res.

A Guadassuar els majorals, encarregats d´organitzar la festa, solien criar animals (ovelles, cabrits, bous, etc.), directament o mitjançant altres familiars, per destinar-los a l´acte de la repartició.

Aquest tradició de repartir menjar de manera pública desaparegué a principi dels anys 70, perquè ja no tenia sentit i semblava un acte vergonyant, encara que privadament continuà alguns anys més en la forma de repartiment de mantes, etc. Per això, ara, encara que conserva el nom, és una cavalcada popular, lúdica i cívica, en què es reparteix mistela i dolços tradicionals (rotllets fregits, rosegons, etc.), transportats en els carros, als veïns i als visitants. Molts guadassuarencs, residents en altres poblacions, encara acudeixen per participar-hi, perquè ho consideren com una manifestació de pertinença al poble de Guadassuar. En els últims anys s´ha produït una renovació i potenciació d´aquest acte tan significatiu en el calendari festiu de Guadassuar, ja que és la nostra processó cívica per excel·lència; a més, s´ha incorporat el Bolero de Guadassuar, un dels elements més singulars de la cultura popular de Guadassuar, i d´altres balls com el de Gegants i Nanos, la Muixeranga de Guadassuar, etc.



ACTES PORRAT

DISSABTE 20 DE GENER

08:00h. VII Concurs de Pintura Ràpida "Vila de Guadassuar", pels carrers del casc urbà i terme municipal.

18:00h. Entrega de premis VII Concurs de Pintura Ràpida.

19:00h. Cercavila "Espantacriatures" pel recinte de la fira des de la Plaça Major.

20.00 h. Toc del retorn des del campanar, que anuncia la festa grossa a la vila.

23:00h. FIRA ÉS FESTA amb concert de la Xaranga "El pito del sereno" i actuació de DJ´s a la Plaça de la Generalitat.

DIUMENGE 21 DE GENER

11:00 h. Teatre infantil "Quina parella de pallassos" a la Plaça Major

15.30 h. Tradicional cavalcada de la Repartició de la carn, pels carrers de la població.

Al finalitzar, des de la balconada de l´Ajuntament, els pregoners de la Fira 2018 Inauguraran oficialment El Porrat.

DILLUNS 22 DE GENER

12.00 h. Missa Major en honor al patró de la vila, Sant Vicent Màrtir. Al finalitzar, mascletà a la Gran Via.

16:30 h. "La família Sangonera" per fer riure a grans i menuts pel recinte de la fira.

20.00 h. Solemne processó en honor a Sant Vicent Màrtir, que transcorrerà pels Carrers de volta general. En acabar la processó, a l´interior de l´església es cantaran els Gojos a Sant Vicent Màrtir. A continuació, castell de focs d´artifici a la zona de l´Alter.

DILLUNS 23 DE GENER

6.30 h. Des de la plaça Major inici de la Despertà de l´Aurora.

17:30h. Canta jocs infantil a la Plaça Generalitat, per Evolució Dance.

19.00h. Santa missa en honor a la Divina Aurora, i al finalitzar solemne processó que discorrerà per l´itinerari dels carrers de volta.