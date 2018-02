La estafa urbanística de Montroi se salda con indemnizaciones superiores a 1,4 millones

Apenas dos semanas después de la vista oral, el juicio sobre el caso de corrupción urbanística en Montroi ya tiene fijada una sentencia y unas consecuencias económicas. La sección tercera de la Audiencia Provincial de València cifró ayer en 1,4 millones una parte de las indemnizaciones que deberán pagar el exalcalde Javier Carrión y el constructor Guillermo Alba. Además, declara al Ayuntamiento de Montroi y a su compañía aseguradora como responsables civiles subsidiarios de Carrión. Los dieciséis implicados en la causa admitieron los delitos que se les imputaba a cambio de una reducción de sus penas con el objetivo de evitar el ingreso en prisión.

Según se refleja en el fallo, publicado ayer, el constructor Guillermo Alba es culpable de un delito continuado de estafa y de otro contra la ordenación del territorio, por lo que se le impone una condena de dos años de prisión. Por su parte, la justicia considera a Javier Carrión cooperador necesario de un delito continuado de estafa y fija su pena en un año y diez meses de prisión. Junto a ellos figuran otras catorce personas con delitos similares, entre los que se incluyen también delitos falsedad en documento público. Ninguno de ellos ingresará en la cárcel. Estas condiciones se pactaron con la Fiscalía antes incluso de que arrancara el juicio oral.

Al haber aceptado los acusados los hechos y su propia responsabilidad, la vista se centró en dirimir quién debía asumir el pago de los daños causados por una estafa inmobiliaria que afectó a decenas de personas. La sentencia condena a Carrión y Alba como responsables civiles a que indemnicen, conjunta y solidariamente, con 1.418.358,30 euros a 17 propietarios, con cuantías que van desde los 40.000 hasta los 108.000, dependiendo de cada caso. No obstante, esas cantidades son sólo una parte del cómputo final,ya que hasta que no se ejecute la sentencia no se conocerán las compensaciones que recibirán otros 75 propietarios. La empresa Morarim, en el caso de Alba, y el Ayuntamiento de Montroi y su aseguradora, en el caso de Carrión, se harán cargo del pago de las indemnizaciones que no cubran los principales condenados.



Absoluciones

La sentencia, además de ratificar las condenas que ya se conocían y de imponer las indemnizaciones, absuelve a los 16 acusados de algunos de los cargos que la Fiscalía les imputaba. Por ejemplo, a Carrión le exculpa de los delitos contra la ordenación del territorio, de cohecho y de falsedad, mientras que a Alba le exime de un delito de cohecho.