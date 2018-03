Marín finaliza noveno en el Europeo tras una odisea en la preparación

n Los logros no siempre se valoran igual en el momento que se consiguen que con el paso del tiempo. Un sabor agridulce es el que le ha quedado al alcireño José Antonio Marín «Titi» tras conseguir el 9º puesto en el campeonato de Europa de 3.000 metros lisos master 40 celebrado en Gallur (Madrid). La marca, 9'03"29 estuvo lejos de los 8'46" que firmó hace unas semanas y que le habrían dado la medalla de bronce continental. Marín acusó la alta carga competitiva acumulada así como los viajes que ha realizado para trasladarse a las competiciones. Hace solo unas semanas fue protagonista del subcampeonato autonómico de cross que logró su equipo, el Crevillent, que le dio la clasificación para el campeonato de España disputado en Gijón. «Me pegué una paliza de más de 22 horas de autobús entre ir y volver y cuatro días después, estaba camino de Salamanca para competir en el campeonato de España de 3.000» -donde fue 4º-, explicó el carismático atleta alcireño. El mundo del atletismo, incluso a niveles de campeonatos estatales, no permite comodidades que sí da el fútbol de 3ª división o Preferente, en forma de un mínimo salario por ejemplo. «Para competir he gastado más de 200 euros y gracias a mi equipo que sufraga algunos gastos».



Volta a Peu de Sant Bernat

En un «play-off» a 2ª B sería inconcebible que los futbolistas pagaran su noche de hotel. Además de por el Crevillent, Titi -así rezaba su dorsal recordando el apodo de su abuelo- también corre para el Mediterránea Valencia. Ante la ausencia de varios compañeros, a nueve días para el Europeo tuvo que correr la última prueba del Divina Pastora en la ciudad del Turia, cuya parte del recorrido se desarrollaba por la playa de la Malva-rosa, ya que se juegan el campeonato por equipos.

Con todos estos condimentos, el ribereño afrontaba una dura carrera a la que acuden exatletas de la selección española que vuelven a competir como masters. En la final, corrió hasta la mitad de carrera en el grupo de cabeza. Tuvo que hacerlo por la parte externa que está aperaltada y se corre de lado y recorriendo más metros. En el kilómetro 1'6 se quedó en tierra de nadie, en el 7º lugar, y finalmente fue superado por otros dos rivales. «En pista cubierta es muy difícil recuperar. No tenía fuerzas pero debía acabar como fuera».

Durante las próximas semanas, el atleta alcireño hará un descanso activo para afrontar la temporada al aire libre y el campeonato de España que será en junio. A medio plazo, en septiembre, disputará el Mundial en Málaga. Sin embargo, tiene otro reto anterior. Aunque parezca un hito menor, Marín quiere tanto la alcireña Volta a Peu de Sant Bernat que busca convertirse en el primer veterano en ganar la prueba absoluta en los más de 30 años de celebración.