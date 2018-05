Alzira reclama al Consell una cesión parcial del antiguo hospital y que rehabilite el edificio principal

El Ayuntamiento de Alzira ha reclamado a la Conselleria de Hacienda la cesión en precario de los locales anexos al antiguo Hospital Municipal Santa Lucía -unos 4.000 metros cuadrados que acogían la UCA y la unidad de mama, entre otros servicios- para poder ocuparlos, al tiempo que ha exigido a la Administración autonómica que repare el edificio principal para poder hacer efectiva la reversión. Así lo expuso el concejal de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, al nuevo director general de Patrimonio de la Conselleria de Hacienda, Juan Ángel Poyatos, en la reunión mantenida el miércoles.

La situación de abandono que presenta el antiguo hospital ha generado las quejas de los vecinos por la presencia de ratas, además de producirse algunas fugas de agua. El ayuntamiento reclamó en 2013 la reversión del edificio al no tener el uso sanitario para el que se cedió y, si bien la conselleria llegó autorizarla, el consistorio rechazó asumir el edificio mientras la Generalitat no repare un inmueble que en algunas zonas presenta un estado de auténtica ruina. El edil explicó que al no poderse realizar una reversión parcial, solicitó a Poyatos una cesión en precario de los locales que si están en condiciones de uso con el objetivo de acondicionarlos y cederlos a entidades de la ciudad.

Fernando Pascual también planteó al director general la firma de un convenio la cesión del edificio de la plaza del Sufragio que ocupan los juzgados, ya que ningún documento ha regulado en los últimos veinte años la cesión, señaló el edil, que contemplaría una compensación económica para el ayuntamiento.