Oliva demana la participació de tots els ciutadans en els actes del 9 d´Octubre

La plaça de Jaume I, on se celebrarà el dilluns l´acte institucional,

La plaça de Jaume I, on se celebrarà el dilluns l´acte institucional,

Oliva celebra entre hui divendres i el dilluns que ve, festa del del 9 d'Octubre, el Dia dels Valencians amb una programació centrada en la cultura popular i tradicional. Danses, cercaviles, concerts i lectures poètiques ompliran de vida diferents espais de la ciutat. El regidor de Cultura, Música i Biblioteques, Enric Escrivà, ha volgut convidar a tots i totes a gaudir «d'una festa del poble i feta per al poble, pensada per fer participar a tota la família».

El 9 d'Octubre, els valencians i valencianes celebren també Sant Dionís, dia dels enamorats valencians i patró del Gremi dels Mestres Confiters. En paral·lel a la programació institucional, l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO) ha organitzat el sorteig de 15 mocadoraes commemoratives del 9 d'Octubre, en col·laboració amb les regidories de Comerç i de Cultura.

La mocadorà és un present que consisteix a oferir a la parella un mocador ple de dolços de massapà, imitant així el que feren els habitants de València a l'entrada del rei Jaume I i la seua esposa, l'any 1238. La tradició es remunta al segle XVIII.

El sorteig se celebrarà hui divendres dia 6, al Mercat Municipal, entre tots aquells que realitzen compres en els comerços associats, del 2 al 6 d'octubre.

Oliva també continua amb la tradició encetada fa cinc anys de retre homenatge al poeta valencià més universal, Vicent Andrés Estellés. La plaça Riuet dels Frares es converteix enguany en escenari de la cinquena Festa Estellés, organitzada pel Servei de Biblioteques i l'Agència AVIVA de promoció del valencià, amb el suport de Saforíssims Societat Literària. L'acte, hui divendres a les 21 hores, serà de micròfon obert per tal que tothom qui vulga s'anime a recordar el poeta del poble de la millor manera que es pot fer: recitant els seus versos. Aquesta cinquena edició comptarà amb l'actuació «d'Arrop i Tallaetes», conjunt valencià de tarannà festiu que posarà punt final a la vetllada. Abans hi haurà sopar amb aperitius i beguda, on els assistents només hauran de dur el seu entrepà.

El Dia dels Valencians, dilluns 9 d'Octubre, començarà a les 10 del matí amb l'obertura del Mercat, situat al passeig de Gregori Maians, entre la Biblioteca de l'Envic i l'Escola Municipal La Taronja. Concebut com una mostra popular d'alimentació i artesania, el públic podrà trobar productes naturals, artesans i ecològics, com ara mel i melmelades, xocalate, cerveses, embotits i formatges, coques i pastissos dolços i salats, conserves naturals, licors d'herbes, fruits secs?, però també artesania ceràmica i tèxtil, llibres sobre salut i alimentació, o productes gourmet i d'herboristeria.

A mitjan matí hi haurà l'acte institucional, que pretén atorgar el protagonisme a la ciutadania. Amb concentració prèvia a les 11 hores, la processó cívica arrancarà des del passeig de Gregori Maians i arribarà fins a la plaça de Jaume I. Allà hi haurà una lectura compartida de la Crònica de Jaume I, amb caràcter didàctic, i es farà l'ofrena d'una corona de llorer. L'itinerari estarà acompanyat dels balls del Grup de Danses Raval i Vila, que interpretarà la Dansà d'Oliva, i la música de la Colla Sarabanda.

De tornada al mercat, a partir de les 13 hores, tindrà lloc l'actuació de Marjal Groove Project, formació instrumental liderada per l'oliver Joan Mont, que recull un bon grapat de les melodies tradicionals i altres de nova creació, impregnades amb l'aroma d'estils d'arreu del món, com el Jazz, la Bossa Nova o els ritmes africans.

El regidor de Cultura, Enric Escrivà en nom de tota la Corporació municipal, ha fet una crida a la participació ciutadana, «a prendre part d'un acte obert i festiu, de marcat caràcter ciutadà i d'afirmació valenciana».