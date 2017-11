La Gallinera arribarà al Senat

el senador de compromís Jordi Navarrete traslladarà al Senat la

reivindicació de reactivar les obres de la presa de laminació de la rambla Gallinera, a Oliva. Així ho va assegurar després de visitar divendres passat la zona on està prevista la seua construcció junt amb l'alcalde, David González. Navarrete s'ha caracterizat per demanar al Govern les actuacions contra inundacions que continuen pendents a la comarca de la Safor, com la del Riu Vaca.