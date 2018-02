Las bibliotecas de Oliva convierten a los jóvenes en «influencers» literarios

El Ayuntamiento de Oliva, a través del Servei Municipal de Biblioteques, ha organizado un concurso de booktrailers y booktubers en el que pueden participar los alumnos desde primero de ESO hasta el segundo de Bachiller de todos los centros educativos de la ciudad.

A imitación de lo que hacen los conocidos como youtubers, personas que cuelgan en la plataforma Youtube en los que hablan de diferentes temáticas, la idea es que los jóvenes se graben con sus teléfonos móviles desgranando libros que se puedan prestar en alguna de las dos bibliotecas públicas de Oliva, la de Tamarit y la de l'Envic.

Para concursar, los participantes deben elegir y leer un libro de cualquier temática o género (novela, ensayo, poesía, teatro, cómic, álbum ilustrado, etc). Para el concurso de booktuber el participante debe dar su opinión y registrarla en formato de vídeo entre dos y tres minutos de duración con el móvil, tableta u ordenador. La reseña, según apuntan las bases del concurso, no puede contener spoilers, es decir, que no se puede revelar el final o detalles importantes de la obra.

El booktrailer es un trabajo en formato vídeo en el que se hace un resumen el libro de forma atractiva utilizando recursos audiovisuales, que van desde la música, hasta las imágenes, texto, etc. Es una forma atractiva de promocionar una obra. En este caso, se puede participar en el concurso de forma individual o en grupos de cuatro personas como máximo y una duración mínima de un minuto y máxima de dos minutos. Tanto en el booktrailer como en el booktuber ha de aparecer en algún momento el libro.

El material debe ser creado específicamente para el concurso. Si el vídeo contiene música, debe ser libre de derechos de autor.

El jurado seleccionará un finalista y un semifinalista en cada una de las modalidades. Se tendrá en cuenta la creatividad, la originalidad, la calidad artística y técnica, la naturalidad, la coherencia del discurso y la consecución del objetivo principal: incitar al lector a leer esa obra para su lectura.