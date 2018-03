El grup gandià Zoo guanya el seu segon Premi Enderrock

El grup de Gandia, Zoo, ha obtingut el seu segon Premi Enderrock, en esta ocasió en la categoria de millor videoclip, pel tema «El cap per avall», que al seu dia va ser l'avanç del seu segon disc, «Raval».

Per votació popular, Zoo ha estat un dels guardonats en la Gala dels Premis Enderrock 2018–XX Premis de la Música Catalana que es va celebrar el passat dimecres a la nit a la ciutat de Girona. En la gala també han estat premiats altres grups com Love of Lesbian, que s'ha proclamat millor grup en llengua no catalana, i Porto Bello, millor artista revelació, Joan Rovira i Ebri Knight i les cançons de Manu Guix i els Quico's, sense oblidar que el gran triomfador de la nit va ser el grup Txarango, amb quatre guardons.

Zoo ja havia guanyat a 2015 el Premi Enderrock com a millor grup revelació pel seu primer treball discogràfic, «Tempestes venen del sud».

En 2017 també ha obtingut el Premi Altaveu de Sant Boi de Llobregat en reconeixement a la seua trajectòria. Després va arribar el premi Cerverí de Girona per la lletra de la cançó «La Mestra», inclosa al seu segon disc «Raval», i els últims guardons van ser els dos Ovidi a la millor cançó, també per «La Mestra» i per ser els autors del millor disc de hip-hop i música electrònica. Els gandians ja havien guanyat al 2015 un altre Premi Ovidi.



Rodat a Canals

El videoclip guardonat, segons el compositor, cantant i líder de la banda, Toni «Panxo» Sánchez Pardines, «simbolitza una marxa fúnebre on els valencians soterrem totes aquelles coses que formen part del nostre passat més recent i que ens han situat al punt actual: especulació inmòbiliaria, corrupció política, enfrontament identitari, destrucció del litoral... i també una voluntat de superar eixe moment i dignificar les coses bones que tenim i hem tingut, especialment la nostra resistència com a poble oprimit».

Panxo afegix que el vídeo «el vam rodar al poble de Canals en febrer de 2017 amb la productora audiovisual valenciana Tres10 Media i per al rodatge vam comptar amb amigues i amics propers».

Zoo està inmers, des de divendres, en la seua nova gira de concerts en directe. Durant este mes de març actuarà en Madrid, Torrelavega, Santiago i Ontinyent.