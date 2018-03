La Via posa preu al vandalisme

Campanya social. La falla La Via de Tavernes de la Valldigna ha posat en marxa, per tercer any consecutiu, la seua iniciativa social. En este cas està dirigida a conscienciar sobre el cost econòmic que té per al municipi el vandalisme que pateix el mobiliari urbà de forma massa habitual.

Les falles són una festa que es viu al carrer. Durant diversos dies i nits, fallers i aquells que no ho són, conquereixen els diferentes barris per a disfrutar de les activitats que organitzen les comissions. Això, no obstant, és aprofitat per alguns per tal de fer malbé a allò que és de tots. És cert que el vandalisme és una pràctica que es porta a terme durant tot l'any per aquells que poc respecte tenen pel patrimoni públic.

És per això que la falla La Via de Tavernes de la Valldigna ha encetat una campaña de conscienciació per evitar els danys que es produeixen al mobiliari públic que hi ha a carrers i parcs. Les falleres majors i presidentes d'esta entitat són els protagonistes d'esta iniciativa que va ser presentada el passat diumenge. L'acte va tindre lloc a la capra de la comissió amb la presència de la regidora de Festes, Encar Mifsud, i la d'Educació, Bea Ferreres.

La campanya, que porta per títol, «Tavernes no té preu», està formada per diferentes imatges en les quals els màxims representants de la comissió apareixen sostenint a les seues mans el que costen, per exemple, un banc (300 euros), un fanal (700 ?), una tanca (100 ?), un senyal (150) o un parc infantil (30.000 euros), elements que en massa ocasions solen patir atacs vandàlics a Tavernes.

Estes imatges s'han convertit en adhesius i cartells que s'instal·laran en els elements del mobiliari urbà, en les zones més cèntriques de Tavernes. Aquests elements, que no deixaran cap residu, indiquen el preu que l'Ajuntament ha invertit en cada element per fer millores en la ciutat o perquè anteriorment han sigut danyats per actes vandàlics o mal ús. «La finalitat és combatre el vandalisme i el mal ús del mobiliari urbà, ja que les conseqüències d'aquest fet les paguem entre els ciutadans i ciutadanes», assenyalen des de la comissió a través d'un comunicat.

A més, la falla La Via, com algunes altres més del municipi i com ja ha fet també la Federació de Falles de Gandia, entre altres, s'ha unit a la campanya de reciclatge. Així, durant les properes festes falleres, en compte de servir les consumicions en els gots de plàstic de sempre ho faran amb uns nous models reutilitzables. Estos envasos costaran un euro i l'objectiu és que siguen reutilitzats diverses vegades per tal de reduir els residus. Estos gots són reciclables i estan serigrafiats amb el logotip de la falla. Durant el passat diumenge, les falleres majors, Margarita Castelló y Aitana Tormo, i els presidents, Fernando Vila i Vicent Merenciano estigueren signant estos gots en exclusiva.

És el tercer any consecutiu que la falla La Via de Tavernes posa en marxa una campanya social a les portes de la celebració de la festa fallera. El col·lectiu vol aprofitar l'impacte que tenen les informacions que generen les comissions degut a que el faller és el col·lectiu més important del municipi per nombre de personas que en formen part d'ell.