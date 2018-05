1.000 alumnes s'acosten a la literatura actual gràcies a «Safor de Lletres»

Vora un miler d'alumnes d'Educació Primària i Secundària i Batxiller de la comarca van participar, del 7 a l'11 de maig, en les activitats de les jornades anomenades «Safor de Lletres», al voltant de la llengua i la literatura, organitzades pel CEIC Alfons el Vell i per Saforíssims Societat Literària.

Al llarg d'aqueixa setmana es van realitzar 32 tallers en una dotzena de centres educatius, que acostaren la literatura actual als joves de la comarca. I no només la nova narrativa: també hi va haver activitats al voltant de la poesia, conta contes, llegendes com la de la «Delicà» de Gandia i tertúlies sobre el fet creatiu en la literatura. Els alumnes també s'endinsaren en gèneres emergents com ara les piulades a Twitter o el rap, i realitzaren passejos en una Ruta Literària per Gandia

Fent balanç, tant el CEIC Alfons el Vell com Saforíssims han valorat de manera molt positiva les jornades i esperen consolidar el projecte «Safor de Lletres» com una activitat anual que ajude a dignificar i visibilitzar les nostres lletres i els nostres autors.

Durant els set dies que ha durat la iniciativa s'han desenvolupat diverses activitats obertes al públic. Llenguatge i xarxes socials es van donar la mà en un taller pràctic i actual dirigit per Javier Vicente, que va donar consells sobre com escriure millors tuits i entrades al Facebook.



Homenatge a Joan Climent

La poeta i professora de la Universitat de València Begonya Pozo va impartir un taller sobre poesia actual feta per dones. Un dels filòlegs valencians més prestigiosos i veterans, Vicent Pitarch, va acostar al públic a la figura de Pompeu Fabra i a les Normes de Castelló. També es va comptar amb una de les grans referències de la literatura infantil i juvenil, Carles Cano, amb un taller anomenat «10 raons per les quals contar a l'escola».

Finalment, la comarca va retre un homenatge al poeta Joan Climent, amb un parlament d'Antònia Cabanilles i la posterior lectura de textos del poeta amb la música d'Imma Gorrita. El col·lectiu Saforíssims va voler mantenir en el record Climent amb l'edició de dues postals amb versos del poeta, nomenat fill adoptiu de Gandia.