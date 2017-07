Cinco consejos para sobrevivir a un verano en pareja

Con el verano llega el momento de relajarse y disfrutar al máximo de cada detalle. Es también la época del año en la que más tiempo tenemos para estar con nuestra pareja, aunque eso no sea siempre algo bueno. Y es que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) las demandas de divorcio y separaciones aumentan después de cada verano. ¿Será casualidad?

Tener más tiempo libre hace que nos fijemos en aquellos pequeños detalles que no pensamos en nuestro día a día. Muchas veces, también, idealizamos nuestras vacaciones perfectas y tenemos unas expectativas demasiado altas que lleven a roces y desacuerdos por cualquier cosa.

Si quieres evitar las peleas con tu pareja este verano y llegar juntos a la siguiente estación, presta atención a estos consejos.



Planificar juntos los viajes

Si este verano os vais a ir de vacaciones es importante que planifiquéis el viaje los dos juntos. "Lo te tú quieras cariño" o "me da igual" son frases que en esta ocasión no tienen cabida, y es que las necesidades o las expectativas de viaje son distintas para persona.

Como puede que a tu pareja le gusta más la playa o tú sear más de ciudad, deberéis juntaros para planificar las vacaciones con la mente abierta, manteniendo en todo momento la comunicación para encontrar un viaje del que poder disfrutar los dos.



Tener paciencia y una actitud positiva

Las vacaciones no salen siempre como queremos. Es fundamental no idealizar esta época del año para no agobiarte ni frustrarte cuando aparece algún problema. Lo mejor es armarse de paciencia y aceptar los contratiempos pensando que estás de vacaciones con la persona que quieres.

Intenta mantener una actitud positiva en todo momento. Getty Images

Dejad a los niños a un lado

Si tenéis hijos ya sabréis lo difícil que es conseguir un momento de intimidad en esta época del año en la que los niños no tienen colegio. ¡Pero eso no es excusa! Intentad sacar algún momento íntimo y exclusivo para que además de padres os sintáis una pareja.



Aprovecha para desconectar

El verano está para disfrutar al máximo cada detalle, y si te vas de vacaciones aún más. Deja de hablar de trabajo, no estés pendiente del móvil y olvídate de las redes sociales. Aprovecha tus días libres para pasar más tiempo con tu pareja y uniros más mejorando la comunicación.

En vacaciones olvídate del móvil y de las redes sociales. Getty Images

Espacio para cada uno

Estar de vacaciones juntos no significa que no podáis separaros ni un segundo. Pasar demasiado tiempo en pareja o hacer planes que no nos apetezcan puede aumentar la irritabilidad y los problemas. Cada cual necesita su espacio. Si a tu pareja le apetece ir al gimnasio para despejarse, aprovecha para darte un baño en la piscina o disfrutar de un paseo por la playa.