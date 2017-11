"Eres hija de una violación, olvídame"

Luisa Velluti de 29 años, una mujer que buscó a su madre biológica durante años, ha recibido un mensaje que le ha dejado el corazón destrozado. Adoptada de pequeña, se presentó en un conocido programa de televisión para contactar con su madre y esta le respondió que la olvidara, porque era "una dolorosa herida" por una violación sufrida con 18 años, según ha informado el periódico 'Il Gazzettino'.

"Luisa, que no he decidido llamarte así. Para mí eres solo una dolorosa herida que tuve con 18 años. Eres todo lo que soñaba y todo lo que podía esperar de la vida, pero no la con la violencia que sufrí y de la que tú eres símbolo", afirmó la progenitora en un mensaje que le mandó a su hija.

Luisa Velluti había reclamado a los tribunales de su ciudad conocer la identidad de su madre biológica desde los 25 años. La mujer, sin embargo, tras ser contactada por las autoridades, se negó a que su nombre fuera revelado a su hija. Velluti recurrió al programa de televisión en el que se desveló la trágica historia.