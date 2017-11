DGT y examinadores de tráfico se reúnen para fijar los servicios mínimos

La Dirección General de Tráfico (DGT) se reúne este martes, 28 de noviembre, con el Comité de Huelga del colectivo examinador -agrupado en la asociación Asextra- para decretar servicios mínimos a la huelga en diciembre y que ya dura más de cuatro meses desde que arrancó el pasado mes de junio.

Así lo han afirmado a Europa Press fuentes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), que indican que, según la convocatoria del organismo, el encuentro abordará, en un principio, este tema.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ya avanzó la semana pasada que la DGT decretaría un 50% de servicios mínimos en caso de que los trabajadores prolongaran la huelga a diciembre. Al día siguiente, el colectivo presentó la documentación para la convocatoria de nuevos paros en este último mes del año, los cuales se producirán todos los lunes, martes y miércoles, fórmula que se ha estado repitiendo desde el 19 de junio.

Según aseguró en declaraciones a Europa Press el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, en caso de que estos servicios mínimos se autoricen finalmente, los recurrirán ante los tribunales, ya que la legislación no considera el servicio que prestan los examinadores de tráfico una actividad "esencial", por lo que no estaría regulado la imposición de servicios mínimos. En todo caso, el colectivo pidió que, por "respeto", la negociación de servicios mínimos tendría que pactarse con el Comité de Huelga.

Precisamente, Vanesa Fernández Soage, miembro del Comité de Huelga, ha pedido en un comunicado dirigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que envíe a la reunión de este martes "a una persona con capacidad de negociación y decisión, con amplitud de miras, con talante dialogante y con ganas de poner fin a este conflicto laboral que ya dura demasiado".

Por otro lado, Asextra informa de que se reunirá este miércoles día 29 con "todos" los portavoces de los grupos políticos en el Congreso "con el fin de buscar frente común para solucionar la huelga de examinadores".



Rechazo de la oferta



Este anuncio de servicios mínimos se realizó la semana pasada, después de que los examinadores rechazaran, con un 98% de los votos, la última propuesta que la DGT hizo al colectivo durante la negociación que ambos mantuvieron en una reunión celebrada el pasado 14 de noviembre.

Esta oferta consistía en un Plan Especial de Productividad, con la que proponían una subida retributiva de 125 euros al mes por examinador por trabajar una hora u hora y media más a la semana. A pesar de que ambas partes admitieron que durante esa reunión se "acercaron posturas", el colectivo finalmente rechazó la oferta de Tráfico, alegando que era "infame", "despreciable" e "insultante".

La asociación criticó también el modo en que se anunciaron los servicios mínimos, sin avisar al colectivo. Además, se informó de las negociaciones llevadas a cabo entre ambas partes. Serrano afirmó durante esta convocatoria a los medios que los examinadores tenían "muy poca voluntad de negociar", pues aseguraba que se mantenían inamovibles en su postura de reclamar un aumento del complemento específico de 250 euros mensuales. "Hasta aquí hemos llegado", declaró. Asextra tachó de "lamentable" la postura del organismo y acusó a Tráfico y a su equipo directivo de decir "mentiras".

Estos trabajadores llevan desde 2015 reclamando este incremento retributivo, año en que el Gobierno se comprometió a hacerlo efectivo. Sin embargo, la DGT insiste en que el acuerdo de 2015 hablaba de elevar a Hacienda la petición, no de efectuarla, ya que la DGT siempre ha afirmado que no tiene competencias para hacerlo. Para poner remedio a la situación, Tráfico ha llevado a cabo una serie de medidas y propuestas para poner fin al conflicto, pero que no satisfacen a los funcionarios. Además, ambas partes han estado negociando estas últimas dos semanas, aunque finalmente, sin llegar a un punto en común.

Además de imponer servicios mínimos, el responsable de Tráfico adelantó que la DGT remitiría a los trabajadores, "una vez constatada su nula intención de negociar nada", a que llevasen sus reivindicaciones a la Mesa General de Negociación, órgano donde representantes de la Administración y sindicatos se sientan a negociar. La asociación que agrupa al colectivo también exigió este miércoles negociar con "gestores que sean capaces" de poner fin a la huelga.



80 millones de euros en pérdidas



Según datos de la DGT, la huelga ha ocasionado el aplazamiento de unos 194.000 exámenes prácticos de conducir desde el inicio de la huelga, sin incidencia en las pruebas teóricas. No obstante, el viernes pasado, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), reunida en Jerez de la Frontera (Cádiz), cifró en 200.000 el número de pruebas que se han suspendido, que para el sector supone "más de un millón de horas perdidas, 100.000 permisos menos expedidos y el cierre de numerosas autoescuelas", así como pérdidas valoradas en 80 millones de euros para el sector. Asimismo, para solucionar el conflicto propusieron un nuevo modelo de gestión del sistema de exámenes o transferir a las comunidades autónomas esta gestión.

Según declaró el presidente de Asextra a Europa Pres, las negociaciones con Tráfico no han concluido y el colectivo sigue manteniendo la esperanza de que se ponga fin al conflicto.