La emotiva despedida del hijo de la gijonesa asesinada: "Por fin me vigilarás desde el cielo"

El hijo mayor de la gijonesa asesinada en la localidad asturiana de Navia ha publicado esta tarde un emotivo mensaje de despedida a su madre. El gijonés ha realizado la publicación apenas unas horas antes de que se celebrase en el tanatorio gijonés de Cabueñes un multitudinario acto de despedida a la gijonesa. Este es el mensaje íntegro del hijo de la difunta:

"Y por fin mamá, por fin descansarás como te mereces. Sé que me vigilarás desde el cielo en el que tú creías, para que nunca deje de ser el hombre que te prometí que sería. El dinero no enseña los valores que tú me has enseñado, con ese corazón tan enorme. Tu felicidad y esas ganas tan inmensas de disfrutar cada momento, cada minuto contigo mamá, ahora lo valoro. Y es que cuando cierro los ojos aún te escucho cantar, te veo riéndote, disfrutando con tus amigos, la música, tu manera de sentirla y de vivirla. Por ti mamá, cumpliré tu sueño con la finca, y pienso hacerlo tal y como tu la imaginabas, todo hasta el mínimo detalle, déjalo en mis manos, ahora es mi meta. Por favor ahora tu descansa en paz".

La gijonesa, que viajaba habitualmente con su caravana por Asturias, había acudido a Navia el día en el que acabaron con su vida a ver a varios amigos.

El único detenido por este asesinato, Javier Ledo, explicó en una entrevista que el día del suceso dejó a Paz en la pensión a eso de las seis y que luego no supo más de ella.

El coche de la víctima apareció aparcado a 10 kilómetros, la señal de su móvil se perdió en el bosque y el cuerpo sin vida de Paz Fernández Borrego fue localizado en el embalse de Arbón 22 días después de su desaparición.