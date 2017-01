"Yo voy a seguir mi camino"

Voro González trata de aislar como puede a la plantilla del Valencia de toda la espiral autodestructiva que envuelve al club, con las dimisiones en apenas una semana de diferencia del entrenador y el director deportivo. En el más inestable de los escenarios afronta el equipo blanquinegro el encuentro de esta noche en un gélido Sadar contra el colista Osasuna. Un duelo drámatico que será premonitorio de la fortaleza real de los valencianistas, con míseros 12 puntos a las puertas de completar la primera vuelta. En medio del caos, Voro reivindica el fútbol, ese gran olvidado, la prioridad de centrarse en el balón, la necesidad de ganar como única manera de resistencia, aunque no sepa si va a seguir en el cargo: «Se me dijo que eres el entrenador y voy a seguir mi camino, que es el de trabajar con los futbolistas. Voy a hacer lo que haga falta para dar soluciones a los futbolistas, sin mirar nada más. Todo lo que sea mirar hacia otro lado, es perder de vista el objetivo principal. Voy a hacer todo lo posible para que el equipo compita y gane».

El técnico de l´Alcúdia se refugió en esos parámetros para no profundizar en la dimisión de García Pitarch: «Desde hace una semana soy el entrenador, no es mi trabajo valorar las facetas del club. Soy el entrenador y me preocupa el equipo, el partido de Osasuna y todo lo demás está ahí, pero yo me centro en lo que me tengo que centrar. Está claro que lo que el equipo necesita son resultados. Ganar es la solución para todo. Entre los jugadores y el cuerpo técnico tenemos que intentar dar las soluciones. Eso es lo que me centra, lo que me ocupa, de lo demás no debo opinar porque no es mi cometido. Lo que me da vida y confianza es ver a los jugadores, después de la derrota dura ante el Celta, ver cómo han entrenado, la actitud que tienen».

Desde esa premisa, Voro, que recupera efectivos con Mangala, Santos y Nani, tiene la convicción de que el Valencia dará la cara ante Osasuna: «Tengo confianza de que vamos a competir e ir a por el partido, con la dificultad que entraña el partido y nuestra posición en la Liga. Los jugadores saben que los resultados son los únicos que pueden cambiar esto. Hay que poner todo para cambiarlos y en esas estamos. No hay otro camino», señaló el preparador, contento con la predisposición de la plantilla tras la goleada en casa contra el Celta y por la contibución de los canteranos. Carlos Soler, Rafa Mir y Lato entran en la convocatoria, de la que se cae Fede Cartabia pese a sus disculpas tras borrarse del duelo de Copa.

Voro también habló del liderazgo interno del vestuario. Más que sobre un jugador en concreto, el técnico cree que el Valencia no tendrá razón de ser si su fuerza no es colectiva: «Todo equipo necesita líderes, pero no puedes comprar la etiqueta de líder en el supermercado. El líder se hace, este equipo necesita once líderes. El colectivo es el que debe tirar de un equipo, la fuerza del grupo y estar convencidos de una idea clara para competir».

Enfrente esta noche el Valencia se encontrará otro equipo con el agua al cuello. Osasuna suma solo 7 puntos y tendrá en su banquillo a otro técnico de emergencia. Petar Vasiljevic, director deportivo, sustituye como técnico al destituido Joaquín Caparrós.

El técnico reconoce que la prioridad es fichar a un delantero

Voro adoptó un discreto segundo plano para limitar su influencia en el mercado de fichajes, aunque reconoció que si le dan a elegir, su prioridad sería traer a un delantero: «Hay un director deportivo nuevo, yo estoy en lo que estoy. El club es el que debe tomar las soluciones, si ficha a un nombre u otro. Así se lo dije a Suso. Tienen la capacidad para saber qué jugadores son los necesarios». «A este equipo le hace falta ganar para tener confianza y ser más competitivo. Pero todo es mejorable. Si tuviera que elegir una posición, me decantaría por reforzar la parte de arriba, con un delantero. En el mercado de invierno es difícil reforzarse y acertar», añadió. Preguntado por Zaza, señaló que «si el club apuesta por su fichaje, al final será porque cree que puede sumar».