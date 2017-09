Marcelino: "Estamos a un nivel por encima de lo que yo esperaba"

El técnico del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha valorado muy positivamente la evolución de su equipo, que afronta el duelo del próximo domingo contra el Athletic, en Mestalla, con el objetivo de seguir invictos por séptima jornada consecutiva: "El equipo se va moviendo en función de situaciones, de la confianza y autoestima, los resultados favorables, que no haya lesiones? Creo que estamos a un nivel por encima de lo que yo esperaba, para estas alturas de campeonato. El inicio de competición era francamente complicado, con rivales de gran envergadura".

Al margen del duelo contra los bilbaínos, a Marcelino se le vio muy feliz por la convocatoria de Rodrigo Moreno, tres años después, para la selección española. Un jugador en el que el técnico ha tenido mucha fe a pesar de que venía muy afectado por las dos malas campañas sufridas por el Valencia: "Me alegro mucho por él, al igual que por el resto de jugadores que van con sus selecciones. Siempre confíamos en Rodrigo, sabíamos que tenía buenas condiciones. Quizás no había demostrado toda su capacidad, y estamos a tiempo de verlo y disfrutarlo. Ojalá que esta convocatoria le sirva como un punto más de autoestima para seguir mejorando".

El ejemplo de Rodrigo demuestra que, a pesar de la pésima trayectoria en los dos últimos cursos, el Valencia tenía un potencial oculto, infrautilizado. Una realidad que Marcelino quiso puntualizar: "Decidimos quedarnos con aquellos futbolistas que tenían muchisimos argumentos, desde el punto de vista personal y profesional. De los demás no te puedo decir".

Marcelino explicó que la mejoría individual de los jugadores se argumenta desde el crecimiento colectivo como equipo: "El futbol es un deporte colectivo, el rendimiento como equipo aumenta el rendimiento de los jugadores. Los futbolistas, amparados en la ayuda, colaboración y una idea colectiva de juego, viene el crecimiento de las individualidades".

Marcelino valoró, por otra parte, el cruce en Copa contra un "histórico" como el Zaragoza, lamentó la lesión de Munian, alertó del peligro del Athletic a balón parado y reconoció que la baja de Kondogbia se suplirá entre Soler o un Maksimovic que, según el técnico, está culminando su proceso de adaptación.



Destitución de Alesanco

Marcelino aclaró hoy que no quiere ser el último responsable deportivo de los fichajes del club, tal y como apuntó el jueves el director general Mateu Alemany, y aclaró que su idea es únicamente participar en la decisión hasta alcanzar un consenso.

"Yo no voy a aportar nombres ni a fichar", aclaró el técnico asturiano en una rueda de prensa. "Yo no soy fichador, he venido a entrenar a la primera plantilla con mi cuerpo técnico, a una plantilla en cuya confección dijimos que íbamos a participar", añadió antes de recalcar que el único nombre que propuso este verano fue el de Gabriel Paulista, y por haberle entrenado previamente y saber por un amigo común que estaba disponible.

"Cuando uno quiere hacer muchas cosas lo que yo pienso es que acaba por no hacer ninguna bien y yo quiero hacer bien lo que me corresponde. Voy a participar como hasta ahora. Daré mi opinión para que, entre todos, decidamos quién tiene que estar y quién no tiene que estar", resumió.

De hecho, el técnico apuntó que "todo sigue igual" y que únicamente cambiará uno de sus interlocutores y que tras el despido de José Ramón Alesanco como director deportivo hablará con Vicente Rodríguez, secretario técnico.

"Que no haya director deportivo es una decisión del club, no va a variar mucho lo que hacíamos antes. Yo antes hablaba con Mateu y José Ramón y ahora previsiblemente hablaré con Vicente, que es el que queda como secretario técnico", explicó.

Respecto a las causas de la salida de Alesanco, dijo que no las sabe. "Tenía una magnifica relación personal y profesional con él y le deseo lo mejor porque me demostró una cercanía que le agradezco mucho. Las conversaciones eran súper fluidas y de ahí venían los nombres pero Marcelino va a entrenar, a analizar los rivales, y la secretaria técnica, antes Alexanco y ahora Vicente, aportará nombres", añadió.