Marcelino marca los objetivos

Hasta las tres y media de la madrugada no pudo conciliar el sueño Marcelino, después de la derrota en Getafe, dolorosa por ser la primera de todo el campeonato y también en el sentido literal, por las patadas propinadas por el rival. Digerida la batalla del Coliseum, el técnico ya traza los planes del futuro inmediato del equipo, que pasan por el próximo mercado de fichajes, en los que el Valencia aspira a fichar un delantero y un mediocentro defensivo. Las primeras pistas las deslizó el técnico asturiano ayer en una entrevista a Radio Marca, en la que habló en elogiosos términos del delantero Sandro Ramírez, delantero del Everton, Marcos Llorente, del Real Madrid y Gonçalo Guedes, por quien suspira retenerlo en el equipo una temporada más.

No profundizó en exceso Marcelino para valorar los nombres. Lo hizo lo suficiente, para reconocer que son de su agrado. Cumplen el perfil de ser jugadores de proyección segura, pero sin minutos en sus equipos. «Sandro es un buen futbolista español y que conoce la Liga. No voy a hablar de ningún jugador que no esté aquí». Preguntado pors Marcos Llorente, fue igualmente escueto: «Es muy buen futbolista que está teniendo pocas oportunidades».

«¿Guedes? Encantados»

Sin rodeos se mostró Marcelino a la hora de hablar de Gonçalo Guedes, convertido ya en la estrella del equipo. El año de préstamo no incluye opción de compra, pero el entrenador no ocultó que le encantaría que el club realizase un esfuerzo por el talentoso atacante: «Desde el punto de vista deportivo y humano, encaja perfectamente en lo que es nuestra idea de juego. Tiene calidad y un gran futuro por delante. El cuerpo técnico estaría encantado de contar Guedes está temporada y la próxima. Pero es el Valencia el que debe decidir si puede hacerlo patrimonialmente».

Preguntado por el complejo mercado de invierno, Marcelino antepuso el mérito del actual plantel al juego de la especulación de rumores: «La puerta de momento está cerrada. Para nosotros los protagonistas son los jugadores que tenemos en la plantilla, que merecen todo nuestro agradecimiento por lo que están haciendo. Hay fechas para todo y ahora lo prioritario para mí es la competición, analizar por qué hemos perdido en Getafe». Respecto a los objetivos de la temporada, Marcelino rebajó la euforia «por el alto nivel competitivo del equipo» y la diferenció del «rendimiento a largo plazo». «Nosotros no miramos más allá, sólo el próximo partido. Ahora mismo no estamos en condiciones de luchar por el campeonato. Lo estaríamos si sumamos hasta el final números similares como hasta ahora, pero es tremendamente complicado. El Sevilla acabó la primera vuelta segundo y luego tuvo dificultades para meterse en Champions. Hay que vivir el presente».