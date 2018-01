Coquelin: "Me arrepiento de no haber venido antes al Valencia"

Francis Coquelin ya fue objetivo del Valencia CF el pasado verano. Marcelino puso sus ojos en el francés, consultó a su oráculo particular de jugadores que ha tenido bajo sus órdenes, y lo quería a su lado. Sin embargo, el futbolista francés prefirió continuar en el Arsenal. Apuró sus últimas opciones de ser indiscutible en los gunners en una cara o cruz. Pero meses después, la suerte le fue esquiva. Y Arsène Wenger le dio boleto. Ayer, el nuevo fichaje valencianista hasta junio de 2022, desveló que «sabía del interés del Valencia pero preferí quedarme en el Arsenal y ahora casi me arrepiento de no haber venido antes», indicó.

Coquelin, que tendrá una cláusula de rescisión de 80 millones de euros y que lucirá el dorsal número 17, llega al Valencia muy motivado. Está ilusionado y con ganas. Tanto, que no duda en ofrecerse para jugar mañana ante el Deportivo en Riazor si el técnico lo considera oportuno: «Estoy preparado para jugar mañana si me necesitan», espetó.

Ayer, durante su presentación como nuevo jugador valencianista, el francés desveló las claves de su fichaje. «Me llamó Marcelino, tengo una edad en la que necesito un proyecto a largo término y que sea interesante. Me gustó la opción de un traspaso a largo término», señaló. Coquelin añadió que «hablé con Paulista, con Mustafi, Bellerín y Monreal. Pero con quien más hablé fue con Cazorla que aunque no ha jugado en el Valencia me dio muy buenas referencias de Marcelino. Me dijo que es un club excelente y que el entrenador es muy bueno y que es una buena persona. Respeto mucho a Cazorla y a lo que me dice le hago mucho caso».

Sobre qué perfil de jugador es, si más defensivo o de toque, el centrocampista señaló que «me considero un medio defensivo, la recuperación es lo que mejor hago. También me gusta jugar la pelota pero lo que mejor hago es defender y la recuperación».

Coquelin apuntó que «el Valencia ha hecho una gran primera parte de temporada. Tengo ganas de jugar, estoy preparado y tengo ambición. Soy yo quien tendrá que adaptarse al equipo y ganarme la opción de ser titular. Sé muy bien donde vengo y que hay mucha calidad. No es una presión añadida».

Cuando se le habló de las diferencias entre la Liga española y el fútbol inglés, mucho más permisivo, el jugador afirmó que «no va a ser un problema. Es verdad que en Inglaterra se deja jugar más que aquí. Voy a tratar de no penalizar al equipo».



Soler vuelve ante el Madrid

Carlos Soler y Jeison Murillo ya tienen subrayado en rojo en el calendario el partido en el que reaparecerán tras superar sus lesiones. El centrocampista valenciano volverá ante el Real Madrid el 27 de enero, mientras que el colombiano deberá esperar al partido del próximo 4 de febrero ante el Atlético. La lesión de Soler ha sido uno de los quebraderos de cabeza del cuerpo médico, ya que el futbolista sufrió una recaída y pasó las fiestas en muletas. Por otra parte, Gayà encendió algunas alarmas sobre su estado médico. Sin embargo, el lateral no sufre complicación alguna.