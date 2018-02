Marcelino: "No trabajamos para ser quintos o sextos"

El Athletic atraviesa una de sus peores épocas, pero es en esta clase de partidos en los que rescata su solera de equipo grande.

Es un rival muy difícil en su campo. En los años anteriores, también tuvieron primeras vueltas irregulares y segundas vueltas más fuerte. Solo ganaron Atlético y Barcelon, metiendo ambos dos goles. Siete equipos de doce visitantes no han marcado en San Mamés. Tiene jugadores muy buenos en la zona de iniciación, buenos rematadores, son poderosos en los centros laterales y estrategia. Es un partido de muchísima dificultad, pero vamos con ilusión de ganarlo.

En la preparación del partido pesan más los errores del domingo o el análisis del rival.

Muy importante es empezar ganar el primero en una semana de tres partidos. La Real tuvo más el balón que lo que quisiéramos en nuestro campo. Lo he visto en directo y luego en video. Sin tener un buen día con balón, fuimos tremendamente solventes porque concedimos muy poco al rival, veinte goles había amrcado la Real en centros desde los lados.

En unas imágenes en Gol TV reprocha al equipo desde el banquillo que "vamos andando"

No las he visto, no creo que lo dijera porque corrimos 5 kilómetros por encima de la media.

También criticó el rendimiento de Guedes.

Todos debemos de mejorar, primero el entrenador, que es el máximo responsable. En el apartado ofensivo no tuvimos un buen partido, trabajaremos para mejorar.

Se habla del poder que aglutina Marcelino. El doctor Maestro y Longoria trabajarían en el Valencia si usted no fuese el entrenador?

No soy adivino. Hasta que se incorpore Pablo Longoria, nunca he trabajado con él. Con el doctor Toño Maestro trabajamos cuatro o cinco meses en el Villarreal en una situación de emergencia. Marcelino no elige a ninguna persona que no sea para el staff técnico o la plantilla.

¿Cómo están Kondogbia, Pereira y Garay?

Kondogbia nos lo confirmará el entrenamiento de hoy. Pereira es pronto pero progresivamente se irá incorporando. Garay para este partido seguro que no.

¿Jugando así el Valencia le alcanzará para ser cuarto?

Distinguiría entre solidez y frescura. Somos más sólidos a nivel de competición, los rivales nos llegan menos. La diferencia es que los jugadores atacantes estaban en un estado de forma óptimo y convertían todo en gol. Después del gol nos entró la ansiedad. En octubre éramos un equipo sorpresa, ahora se nos presenta la posibilidad de estar entre los cuatro primeros, es una responsabilidad añadida.

¿Entiende que otros entrenadores pusieran a Santi Mina en banda?

Comprendo que otros entrenadores lo pusieran en banda. Con 4-4-2, para nostros en banda limitábamos sus posibilidades ofensivas.

¿Se puede fijar ya el objetivo?

No trabajamos para ser quintos o sextos. Nuestra ilusión es estar donde estamos, hay que ser optimistas y ambiciosos, ocupamos puestos Champions desde hacer veinte jornadas. No escatimaremos esfuerzos.

¿Teme que Zaza se desconecte?

Los jugadores profesionales deben estar a un óptimo nivel físico y mental, y nuestro deber es ayudarlos a que adquieran ese nivel. Pero al final depende del jugador, esto es competitividad, y hay otro compañero en un gran estado de forma.

¿Es el momento de dejar la portería a cero?

Sería un buen dato para fortalecer lo que estamos haciendo, sobre todo para el ánimo de los jugadores. Nuestro nivel es de solvencia.

¿En qué cambia la forma de trabajo con la llegada de Longoria?

No cambiará para nada la forma de trabajar llevada hasta ahora.