El Valencia no firma el empate

El Valencia no gana en el Sánchez Pizjuán desde 2004. Esa temporada conquistó la Liga. Marcelino está dispuesto a romper una maldición que dura 14 años y a sumar los tres puntos ante el Sevilla, en un partido que abre las puertas de la Champions. Así lo asegura el técnico. «No firmo el empate», dice. «Nosotros vamos a ir a ganar a Sevilla. Miramos siempre al de arriba. Es la forma de mantener lo que tenemos. La idea de seguir peleando con el Madrid pasa por ganar en Sevilla», explica.

Cuando a Marcelino se le insiste en si el empate no sería una buen resultado, el técnico lo razona: «Sería una buena distancia y según el partido podríamos valorar si bueno o malo. Nuestra idea es ganar. Queremos competir a un alto nivel, jugamos contra un equipo Champions, y queremos serlo».

El partido lo tiene todo. Es de la máxima. Además de lo que hay en juego, Sevilla y Valencia son los dos más serios aspirantes a codearse entre la nobleza de la Liga. Si el Valencia vence en Nervión, aumentará su ventaja sobre el Sevilla a cuatro partidos, de los diez que restan para el final del campeonato. Lo tendría hecho. Por eso el Sevilla, pese a que todavía sigue vivo en la Champions, donde se mide al Manchester United este martes en Old Trafford, y en la Copa del Rey, le aguarda una final ante el Barça, no va a regalar nada. «El Sevilla sabe lo que se juega en este partido. El tener un porcentaje mayor de opciones. Pondrán toda su atención en lo inmediato. Son un buen equipo que se asocia bien, tiene velocidad y precisión, y allí, empujado por su público, es un rival muy complicado. No se pude ganar allí sin estar al máximo nivel los noventa minutos», comentó.

Para esta tarde en el Pizjuán, nadie se reserva nada. El Valencia cuenta con Gayà, ya recuperado de sus molestias, y recupera a Garay y Pereira. Maksimovic y Nacho Vidal se queda fuera por decisión técnica. Marcelino presentará su once de gala, un 4-4-2 con bandas veloces para tratar de ganar el partido por fuera.

Montella, que le ha dado consistencia al Sevilla, también contará con los más habituales en su 4-2-3-1 en el que Banega estará en la sala de máquinas y el trío Sarabia, Mudo Vázquez y Correa llevará la ofensiva con Muriel arriba. Jesús Navas es baja.