Rodrigo saca su billete para Rusia

Dos cosas quedaron claras tras el amistoso que España disputó el viernes en Alemania (1-1). La primera, que la selección de Julen Lopetegui está en disposición de pelear por conquistar el próximo Mundial de Rusia, los germanos son los actuales campeones del mundo, y la segunda que el delantero valencianista Rodrigo Moreno debe ser un fijo en la lista final del seleccionador.

Rodrigo, que completó un gran partido con gol incluido, confirmó que atraviesa un magnífico momento de forma y que puede ser el «nueve» dinámico que necesita la selección. Ante Alemania, Lopetegui lo ubicó de delantero centro buscando más movilidad y capacidad de asociación con sus compañeros, y el delantero del Valencia respondió con creces. Por fin, el futbolista ha confirmado todas las expectativas que había puestas en él desde hace mucho tiempo.

Los 13 goles que llega en el torneo doméstico con la camiseta valencianista no son una casualidad. El viernes, Rodrigo volvió a ver portería tras un pase de Iniesta. Es decir, las dos cosas que Lopetegui quería. En esa pelea por un billete para Rusia que mantiene con Diego Costa (que lo sustituyó), Morata (no fue convocado) y Aspas (se quedó en el banquillo), Rodrigo, a la espera de lo que pueda suceder el próximo martes en el amistoso ante Argentina en el Wanda Metropolitano, ha tomado ventaja. En un principio, el seleccionador hará cambios y pruebas en el once, y todo apunta a que Rodrigo podría quedarse en el banquillo. Y a que el capitán del Valencia, Dani Parejo, va a debutar con La Roja a los 28 años y tras haber sido internacional en las categorías inferiores: fue campeón de Europa sub 17 en 2007 ante Grecia (con gol suyo de falta incluido) y campeón de Europa sub 21 en 2011.

Tras dedicar el gol ante Alemania a Santi Cañizares, que el pasado viernes perdió a su hijo de cinco años, Rodrigo declaró: «Ha sido un buen partido a nivel individual pero también colectivo».

Silva, baja por motivo personal

Por otra parte, ayer, la selección española anunció que había dado permiso al exvalencianista David Silva para abandonar la concentración del equipo por «razones personales», por lo que el canario no estará disponible para el encuentro frente a Argentina del próximo martes (21.30 horas) en el Wanda Metropolitano.

«El jugador David Silva ha sido liberado de la concentración por razones personales», informó el equipo español en su cuenta de la red social Twitter.

El canario, que ya tuvo que ausentarse en dos encuentros a finales de diciembre con el Manchester City por el nacimiento prematuro y extremo de su hijo Mateo, atraviesa ahora otro conflicto personal del que aún se desconocen los motivos y que le obligó a dejar la concentración.

Tras el encuentro con España en Alemania (1-1), en el que fue titular y jugó 70 minutos, Silva abandona la concentración de una selección española que no ha hecho oficial si incorporará a otro jugador para sustituirle en el choque contra la albiceleste.