"Ninguna multa europea impedirá que el Valencia fiche a Kondogbia"

La sanción de 23´6 millones de euros de la Comisión Europea al Valencia no impedirá que el club de Mestalla ejecute el plan que tenía preparado para reforzarse de cara a la temporada del centenario, con el presumible regreso a la Liga de Campeones. El fichaje de Geoffrey Kondogbia no peligra. Desde el club blanquinegro se afirma que se podrán abonar los plazos estipulados en la opción de compra pactada con el Inter de Milán, con 25 millones divididos en cuatro plazos.

Se tiene la convicción de que la multa no se pagará el 20M

El proyecto deportivo no se ha alterado porque el Valencia tiene la convicción de que no deberá abonar la cuantía antes de la fecha final del 20 de mayo al entender que el proceso se alargará. Se confía en que, con la colaboración expresa de la Generalitat Valenciana, el recurso prospere y se gane tiempo, como sucedió con la primera apelación. Según esta posición, el Valencia podría seguir adelante con los planes para firmar a Kondogbia y pugnar por retener a Gonçalo Guedes. La intención es prolongar un año más el contrato de cesión, sin descartar la puja por su fichaje en propiedad. La oferta presentada al París Saint Germain, de 40 millones de euros, continúa encima de la mesa de Nasser Al-Khelaïfi. El rendimiento del futbolista portugués no ha seguido en los picos altos de principios de temporada, sobre todo en el apartado goleador. Lesiones aparte, desde la entidad blanquinegra se atribuye a que la incertidumbre por no saber en qué equipo jugará la próxima temporada, ha acabado rebajando su nivel. Una circunstancia que siendo negativa se alía con los intereses del Valencia, ya que frena la cotización del jugador, justo antes del Mundial de Rusia. Peter Lim vendrá a València para dar su visto bueno al plan 2018-19.

Carlos Soler se queda, pero habrá un mínimo de dos grandes ventas

Hay que vender jugadores. En ese apartado el Valencia no caerá en la tentación populista de prometer la continuidad de futbolistas que puedan acabar yéndose. El club quiere cumplir con el compromiso de obtener beneficios por valor de 45 millones para cuadrar las cuentas antes del 30 de junio, por lo que no tendrá más remedio, vista la escasez de ingresos en otras partidas, de dar salida a jugadores. Serán intransferibles aquellos que no tienen un sustituto de altura en la plantilla, como pasa con Carlos Soler. Pero por los futbolistas con posibilidades de mercado que sí dispongan de un recambio de garantías en su demarcación, se escucharán ofertas.

Por lo que respecta a Cancelo, tasado en 35 millones, el Inter sigue interesado en ejecutar la compra aunque quiera renegociar plazos y con independencia de la salida, confirmada ayer, de su director deportivo Walter Sabatini. La Juventus también está interesada en Cancelo y, en el caso de no salir, siempre tendría acomodo como fichaje de primer nivel para Marcelino.

La Champions y la cantera,

motores económicos

El Valencia contempla ingresar, de confirmarse el regreso a la Liga de Campeones, un mínimo de 35-45 millones de euros por los bonus económicos previstos en la competición, más el pico posterior del «market pool», el baremo por derechos de televisión y marketing. Esa previsión financiera implicaría superar la fase de grupos y acceder a los octavos de final.

Por otro lado, la cantera de Paterna se ve como una oportunidad de excelencia tanto deportiva como económica. La presencia de Marcelino García Toral supone una garantía para dar oportunidades a los valores que despunten de la Academia, como se ha demostrado esta temporada con la promoción meteórica de Ferran Torres con solo 17 años. Otras promesas en edad juvenil como Hugo Guillamón y Kangin Lee han entrenado en el primer equipo. Además han llegado a jugar hasta otros cinco productos de la casa: Carlos Soler, Toni Lato, Nacho Vidal, Nacho Gil y José Luis Gayà. Como ya ha pasado con Alcácer, Bernat o Jordi Alba, se confía en sacar un buen rédito económico en el futuro. Por otro lado, se aspira a aumentar el arraigo de los canteranos con un mayor poder de captación de talentos en la Comunitat Valenciana.