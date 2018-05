Sí a las ventas, pero no a cualquier precio

Mateu Alemany asume la necesidad de vender futbolistas, pero endurece las condiciones para acudir al mercado en una posición de fortaleza, la que se ha ganado un Valencia CF en Champions y en el que ningún futbolista ha manifestado su deseo de partir. Así sucede con Rodrigo Moreno, convertido en el referente del proyecto y a quien el director general le puso precio: «Sí hay una cantidad para negociar por Rodrigo: son 120 millones (en alusión a la cláusula). A partir de esa cantidad sería bastante posible. Es un gran jugador, es capitán, está implicado, es feliz. Estamos encantados de que se quede. Solo si viene alguna grandísima oferta y al jugador le conviene, se valoraría».

La misma inflexibilidad aplicaba al caso de Joao Cancelo. El Inter quiere quedarse al lateral portugués pero renegociando las condiciones pactadas del pago de 39 millones de euros. Una posibilidad descartada de plano por el Valencia, que defiende que no ha pedido ninguna rebaja en las condiciones para quedarse con Kondogbia (25 millones): «Lo de Kondogbia Será una fuerte inversión pero merece la pena. Con Cancelo existe una fecha tope que es el 31 de mayo. Al Inter el jugador les interesa. Pero así como nosotros no hemos pedido rebajas, tampoco negociaremos ninguna con ellos. Las dos cesiones han producido grandes efectos deportivos. El Inter tiene que tomar una decisión: sí o no. No hay terceras opciones. No vamos a negociar ni una coma de ese acuerdo».

Por otro lado, Alemany reconoció las dificultades para que Guedes siga un año más: «Nos gustaría que continuara con nosotros, ya sea como cesión o como compra definitiva. Todos conocemos el mercado y lo difícil que está. Es un jugador importante de un club de otra dimensión. El jugador es suyo, tiene Mundial y vamos a esperar. Al futbolista le gustaría continuar. Ellos han cambiado de entrenador y habrá que tener paciencia», indicó Alemany, que pronostica un mercado «lento» por la coincidencia con el Mundial, que mantiene en vilo a los clubes.

Preguntado por la ampliación de contrato del técnico Marcelino García Toral, Alemany afirmó que la ocasión para «atacar» la renovación será en unos meses y que las dos partes están «condenadas a entenderse». «Nuestra intención es que Marcelino esté con nosotros muchos años, pero hay que buscar el momento. Ahora hay un periodo de tres o cuatro meses en que podríamos sentarnos en cualquier momento. Es un tema de que coincidan en el tiempo determinadas circunstancias. En un futuro no muy lejano, debe haber una noticia importante en ese aspecto». El entrenador asturiano tiene contrato hasta junio de 2019.

Una de las apuestas del club se ha concretado con la renovación de los principales refrentes de la cantera. Una estrategia que Alemany defiende por «convicción personal» y basándose en la propia historia del club. «Los jugadores de la casa han dado éxitos a este club. Kangin Lee es un jugador que apunta alto. El mercado del fútbol está peligroso porque hay una gran cantidad de clubes que miran a los jóvenes porque el mercado de estrellas está inaccesible».

Por último, Alemany justificó la celebración del cuarto puesto diferenciando entre la historia de «grandeza» del club con la «perspectiva diferente» de los últimos cinco años, tres de ellos fuera de Europa, que hacen más comprensibles los festejos.