Capturan 210 palomas para ubicarlas en los parques

La concejalía de Bienestar animal ha hecho una captura puntual de palomas en Valencia con el objetivo de repoblar los palomares ecológicos urbanos ubicados en nuevo parques de la ciudad. De esta manera, el consistorio podrá realizar un mayor control de estas aves y gestionar su población de forma ética, evitando su sacrificio.

Las capturas forman parte de un proyecto de gestión de las palomas urbanas que la concejalía ha puesto en marcha en colaboración con la entidad protectora de animales «Nuestras amigas las Palomas», que agrupa para este proyecto varias asociaciones interesadas en la protección de las palomas. El proyecto empezó con la reparación y acondicionamiento de los nuevos palomares ubicados en los parques y jardines de la Ciutat (Cabecera, Polifilio, Benicalap, Orriols, Marxalenes, la Rambleta, Natzaret, Viveros y Parque del Oeste) para posteriormente reubicar en ellos las palomas capturadas.

En esta primera fase se han capturado un total de 210 palomas, que tuvieron que serán primero trasladadas al centro de Avifauna Municipal de Natzaret para tratar a todas aquellas que presentaran alguna enfermedad. El siguiente paso fue seleccionar las parejas de aves más adecuadas para ser ubicadas en los palomares, a razón de 30 aves por palomar.

En los palomares hay alimento y agua para que permanezcan entre 5 y 7 días, tiempo necesario para su climatización y asentamiento. El excedente de palomas será liberado. Una vez en el palomar, personal de las dos asociaciones se encargarán de alimentar las aves, tratarlas para prevenir enfermedades y anillarlas para poder hacer un seguimiento.

Según indicó la concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello, «está demostrado que la captura y posterior sacrificio de palomas no disminuía la población, por lo tanto no resultaba un método de control efectivo y por el contrario si causaba maltrato animal. Pretendemos atraer esta población de aves hacia los parques y jardines para poder controlarlas tanto a nivel poblacional como sanitario y ubicarlas en un lugar donde no causen molestias».