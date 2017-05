El hospital la Fe sufre un conato de incendio en unos restos de obras

El Hospital la Fe de València vivió ayer un pequeño susto cuando se desató, por causas todavía desconocidas, un pequeño incendio en un patio interior entre las torres F y G. Al parecer, en el lugar había cartones y cierto material de obra acumulado que empezaron a arder sobre las 14.24 horas de la tarde, pero que, debido a su rápida detección, y a la celeridad de los propios miembros de seguridad del Hospital, pudo se sofocado con rapidez alrededor de las 14.38.



Toda la dotación del parque Sur de Bomberos de València, se desplazó al lugar, incluido una bomba de agua y una ambulancia, aunque esta no tuvo que actuar porque no hubo personas afectadas por el fuego ni tampoco por el humo. De hecho, como confirmaban fuentes de los bomberos y del propio hospital, el humo no llegó a entrar en las dependencias del centro sanitario, por lo que, a pesar de la espectacularidad del humo, el incidente se saldó sin mayores consecuencias para personas ni para mobiliario de uso cotidiano. Los bomberos sí tuvieron que acabar de extinguir las llamas y procedieron a refrescar el lugar para asegurarse de que no se produjera ningún rebrote de las llamas.



Por otra parte, los pacientes ni la actividad hospitalaria se vieron afectados por el incidente, más allá de la sorpresa y de cierta preocupación momentánea por el citado incendio.