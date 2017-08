La gorila Virunga celebra su primer año de vida en Bioparc

La pequeña gorila ha celebrado su primer cumpleaños en Bioparc València rodeada de su familia, con la que ha disfrutado de guirnaldas de papel, cajas sorpresa, tarta de cumpleaños y helados de fruta que sus cuidadores habían repartido por todo el recinto.

Hace un año nacía de forma completamente natural a la vista del público. Los primeros meses no se despegaba de la espalda de su madre y hoy la hemos podido observar descubriendo las sorpresas que le habían preparado sus cuidadores. Ha sorprendido a los visitantes con sus juegos de manos con trozos de guirnaldas y papel de las cajas o imitando gestos de su madre al chupar las letras de su nombre que los cuidadores habían escrito en el césped del recinto con nata. Sin duda, hoy ha sido un día muy estimulante para la pequeña gorila. Pero no sólo ella sino todo el grupo formado por Mambie, el macho reproductor, tres hembras y dos crías, han compartido esta experiencia. Ebo, el primer gorila nacido en la Comunitat Valenciana, daba volteretas de emoción y a poca distancia del grupo estaba la nueva cría que aún no tiene un mes pegada al pecho de su madre, que eligió mantenerse a cierta distancia del "jaleo" en un primer momento y que posteriormente se acercó para degustar las deliciosas viandas.

Virunga nació fruto de un programa de reproducción en cautividad (EEP), proyecto de conservación ex situ en el que participa el parque valenciano. Cada nuevo nacimiento supone un éxito en la conservación de especies amenazadas y una alegría del equipo técnico de BIOPARC que en menos de 5 años ha recibido la llegada de 3 crías: Ebo en 2012, Virunga en 2016 y este 2017 hace poco más de un mes la tercera.

Los gorilas son una de las especies con mayor amenaza de extinción y están catalogados en "peligro crítico" ("Critically Endangered") por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).