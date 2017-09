València se promociona como destino turístico en el transitado metro de París

València se promociona estos días en el metro de la ciudad de París. Un total de 130 estaciones de metro de alto tráfico de pasajeros acogen desde el martes la campaña publicitaria que la Fundación Turismo València está llevando a cabo para aumentar su visibilidad de la ciudad en la capital francesa.

Cerca de 18 millones de personas cogen el metro a lo largo de la semana en la capital de Francia, viajeros que podrán conocer los atractivos turísticos de València gracias a grandes carteles promocionales que permanecerán en los pasillos del metro hasta el próximo lunes. Así, la ciudad de València está presente en algunas de las estaciones más concurridas de París como Concorde, Gare de Lyon, Gare de l´Est, Porte de Versailles, Charles de Gaulle- Etoile, Bastille o Montparnasse.

La campaña se ha hecho coincidir con la participación de la Fundación Turismo València en la 39ª edición del salón del turismo de París, IFTM Top Resa MAP-Pro, principal Feria Internacional del Turismo en la que se reúnen cerca de 30.000 profesionales del sector.

Durante este encuentro, València pone en valor los recursos turísticos a disposición de los visitantes entre profesionales de sector turístico y prescriptores de destino (turoperadores, agencias de viajes, medios de comunicación internacionales?), a través de presentaciones y encuentros "one to one".

Esta combinación de sinergias refuerza notoriamente la presencia de València en uno de los principales mercados europeos con el objetivo de impulsar el crecimiento de la demanda, consolidar las conexiones aéreas entre París València y posicionar la marca València.