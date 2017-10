Global Omnium expone su tecnología para garantizar el consumo de agua

Global Omnium/Aguas de Valencia ha presentado su estrategia tecnológica para hacer frente a los retos de abastecimiento de agua, ante los alcaldes y expertos internacionales congregados en la cumbre anual de alcaldes por una alimentación sostenible (MUFPP), celebrado en Valencia.

La ponencia "València, capital of innovative water technology", realizada por Joan Carles Guardiola, R&D Engineer de Global Omnium/Aguas de Valencia, ha puesto de manifiesto los avances e innovaciones implementadas por la compañía en esta materia y que, actualmente, le posicionan a la vanguardia tecnológica del sector; principalmente, de la telelectura de contadores inteligentes, donde gestiona un parque operativo de alrededor de 650.000 unidades.

Desde un único centro de operaciones, radicado en Valencia, Global Omnium/Aguas de Valencia gestiona la información generada por el parque de contadores en red fija de poblaciones tan dispares y alejadas como Tortosa, Gandía, Sagunto, Quart de Poblet, Granja de Rocamora, Albalat dels Sorells, Chiva, Valencia o Calpe, entre otras.

Valencia referente europeo de ciudades inteligentes

La ciudad de Valencia fue la primera en iniciar la implementación de esta tecnología hace algo más de cinco años y, actualmente, ha completado su parque de contadores inteligentes, lo que la posiciona como la ciudad más grande de Europa totalmente teleleída en red fija.

Con la telelectura, Global Omnium/Aguas de Valencia ha realizado un cambio de modelo en la gestión del abastecimiento, contribuyendo a la modernización de los servicios de agua urbanos, entre los que destaca la mejora de las aportaciones en el control de consumos y en las tecnologías de recogida de la información.

El desarrollo tecnológico llevado a cabo por Global Omnium/Aguas de Valencia en los últimos años refrenda su plena orientación al cliente. Es la constatación de que esta empresa de 125 años siempre ha tratado de facilitar la calidad de vida de sus clientes y, muestra de ello, es que con esta innovación inteligente se adaptan a sus nuevos requerimientos y necesidades de consumo.

Servicio que mejora la calidad de vida del ciudadano

Disponer de información permanentemente de los consumos aporta a la empresa pero sobre todo al cliente numerosas ventajas, entre las que cabe destacar las siguientes:

Alertar a los clientes de las anomalías en su pauta de consumo que puedan ser debidas a fugas de gran o de pequeña magnitud en su instalación interior. Como resultado de estas actuaciones, el pasado año Global Omnium ahorró más de 300.000 m3 anuales, equivalente a más de dos días de consumo para una ciudad como Valencia con 786.189 habitantes además de contribuir a la reducción de más de 80 toneladas de CO2 al año, causantes del cambio climático.

Eliminar la facturación de consumos estimados por razón de ausencia de lectura, ya que se es capaz de captar la lectura del contador sin necesidad de llegar hasta él.

Poner a disposición del cliente la información periódica de sus consumos a través de la oficina virtual y de la APP para móvil. Estos consumos los puede comparar con patrones tipo, promoviéndose así la concienciación social y medioambiental acerca de la importancia del consumo racional y sostenible de un bien cada vez más escaso como es el agua potable.

Anticipación en la detección de fugas en la red de abastecimiento. La forma en que la telelectura contribuye de forma fehaciente al desarrollo sostenible es a través de la mejora del rendimiento de la red que se consigue cuando la información generada por la telelectura es usada para optimizar la gestión de la red de distribución.

El elemento innovador de la plataforma desarrollada por Global Omnium ha consistido en la integración software de diversas tecnologías del mercado. Con ella, se independiza la solución tecnológica de telelectura de los sistemas transaccionales receptores de la información y los protege de los cambios de protocolos y evoluciones que realicen los desarrolladores de estas tecnologías. Al mismo tiempo, la solución permite la adaptación de nuevas versiones de las tecnologías en red fija ya integradas y la incorporación de otras futuras que sean las más óptimas en cada momento, de forma inmediata.

Esta plataforma también permite la monitorización y la gestión centralizada de todas las soluciones de red fija integradas en la misma, posibilitando la actualización a distancia de los parámetros necesarios para el control y correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema. En definitiva, es una plataforma independiente que permite la conexión con cualquier sistema de gestión de clientes.

Beneficio medioambiental

A lo largo de la presentación, Global Omnium/Aguas de Valencia ha puesto de manifiesto los importantes beneficios medioambientales de sus soluciones tecnológicas y que, anualmente, contribuyen a la reducción de más de 1.500 toneladas de CO2, uno de los principales gases causantes del cambio climático.

Este importante hito es consecuencia del aumento del volumen de agua ahorrado anualmente, cuantificado en más de 5 hectómetros cúbicos, equivalente a la capacidad de almacenaje de 2.000 piscinas olímpicas, así como a la recepción de la información de los contadores en un mismo centro de control, sin necesidad de desplazar vehículos y técnicos para proceder a sus lecturas in situ.

La plataforma tecnológica, desarrollada por el Grupo Global Omnium/Aguas de Valencia, ofrece importantes beneficios para el cliente, además del citado, como, por ejemplo, facilitar información real de consumos, obviando sus estimaciones.

Por otra parte, gracias a la información en tiempo real que aportan los contadores inteligentes del Grupo Aguas, es posible notificar a los usuarios, en pocas horas, posibles fugas internas en sus propios domicilios o instalaciones. Concretamente, desde los centros de atención al cliente de esta compañía, se avisa a más de 100 usuarios, mensualmente, de la existencia de posibles fugas internas, lo que les evita la facturación de más 220.000 metros cúbicos mensuales, por consumos indeseados.

Innovación digital premiada internacionalmente: WssTP y CUF

El pasado mes de junio, la plataforma europea del agua (Water Supply and Sanitation Technology Platform, WssTP), en la categoría de Digital Water, premió a Global Omnium/Aguas de Valencia, como reconocimiento a todo su esfuerzo transformador desarrollado duante los últimos años y que la posicionan en todo el contexto europeo.

Tal y como reconoció su consejero delegado, Dionisio García Comín, "este premio también es un reconocimiento al esfuerzo innovador de todas las personas que integran Global Omnium y demuestra que la apuesta por la I+D+I tiene sus frutos en el corto-medio plazo".

La candidatura de Global Omnium a estos importantes premios, titulada "Smart Metering, Big Data, and high-added value services associated", pone de manifiesto los sorprendentes resultados que logrados gracias a la aplicación técnicas avanzadas de gestión masiva de datos (Big Data).

Concretamente, los expertos europeos valoraron, por una parte, la capacidad de detección de fugas de Global Omnium, tanto en la red como a nivel domiciliario, y, por otra, la línea de colaboración que está siguiendo la empresa con entidades locales y la Cruz Roja, para mejorar la calidad de vida de personas mayores, a través de programas voluntarios de supervisión del uso de agua en domicilios.

Por otra parte, el informe Innovation and de City, publicado por el Center For An Urban Future (CUF) y el Wagner Innovation Labs, de la Escuela Universitaria NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, de Nueva York, también han destacado la telelectura de contadores inteligentes desarrollada por Global Omnium, en la ciudad de Valencia, como una de las 15 innovaciones mundiales más importantes, llevadas a cabo en los últimos años.

Concretamente, los expertos del CUF y del Wagner Innovation Labs ponen de manifiesto el hecho de que Valencia ha sido pionera en el uso de la telelectura para reparar fugas, reducir fraude, e influir en los ciudadanos para que consuman de forma responsable.