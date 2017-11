Esteve: "Los Jocs Florals dejaron el Teatro Principal por epidemia de cólera y ahora, por la cólera de la diputada"

El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, tildó ayer de «incomprensible» la decisión de la diputada Rosa Pérez de no permitir la celebración de los Jocs Florals en el Teatro Principal y aseguró que «ahora mismo no tenemos dónde celebrarlo e igual toca suspenderlo», para lo que estableció una comparación dentro de su queja: «los Jocs Florals no pudieron celebrarse en el Teatro Principal por una epidemia de cólera. Y ahora va a volver a pasar lo mismo por el cólera y el odio contra Lo Rat Penat». El presidente de la entidad se quejó además de «la falta de lógica. No puede ser, además, que pidamos el teatro en abril y que nos contesten con negativa en agosto».

La negativa a ceder las instalaciones viene motivado por la nueva normativa de los teatros por la que no se prestarán las instalaciones para la celebración de sorteos, ceremonias de entrega de premios, de graduación, rifas ni, en general, actos de carácter no cultural, no relacionados con las artes escénicas o de categoría amateur. «Lo único que sé es que la política es una vocación de servicio al ciudadano. A no dar problemas, sino a solucionarlos. Y esto es un problema para una entidad que no se lo merece», aseguró Esteve, además, que no tiene plan B. «¿En el Palau de la Música.? Los Jocs Florals tienen una liturgia, un barroquismo, un ceremonial, que no se transmite en el Palau. Eso es imposible».

Hay que recordar que la prohibición no sólo ha afectado a Lo Rat Penat. La Junta Central Fallera también ha sido «desalojada» y no podrá celebrar allí la Gala de la Cultura. En el pleno del pasado jueves ya se anunció que tendrá lugar en Palau de les Arts.

El presidente de Lo Rat Penat apelaba a la mediación del presidente, Jorge Rodríguez. «Es la máxima autoridad. Es él quien puede decidir porque está por encima. Debe entender que estamos hablando de algo prácticamente moral. València no se merece que los Jocs Florals se desalojen del Teatro Principal».