El PP gasta en móvil casi el doble que el resto de los grupos municipales juntos

El Partido Popular en el Ayuntamiento de València gastó en móvil 19.258,02 euros en el segundo semestre de 2015 y todo el año 2016, cifra que casi dobla a la del resto de grupos municipales, que juntos sumaron 10.397 en el mismo periodo. De hecho, el PP gastó más en año y medio en llamadas de teléfono y datos de internet, que todos los partidos juntos en dos años y medio (17.181,35 euros hasta 2017).

Así se desprende de una respuesta del equipo de Gobierno facilitada al PP en la Comisión de Gobierno Interior celebrada ayer. Mientras que Compromís, PSPV, València en Comú y Ciudadanos desglosaron ayer todos sus gastos en móviles durante este mandato (segundo semestre de 2015, 2016 y 2017), del PP no se conocen las cifras de gasto de 2017, ya que los populares cargan estos gastos al presupuesto asignado a cada grupo municipal y en el portal de transparencia ningún partido ha colgado aún los referidos al pasado año.

Los consumos de móvil de cada partido corresponden a las líneas que usan los concejales y sus asesores. El PP, con 10 ediles electos, gastó 1.566,64 euros en la segunda mitad de 2015, superando al resto de grupos: Compromís, con 9 actas, gastó 1.141,42 euros; Ciudadanos con 6 concejales, 391,76 euros; el PSPV, con 5 ediles, 950,96 euros; y València en Comú, con tres representantes, 246,38 euros.

Sin embargo, fue en 2017 cuando el PP marcó diferencias con el resto de grupos municipales. Así el Grupo Popular gastó 17.691,38 euros, Compromís, 3.274,64 euros, Ciudadanos, 1.143,87, PSPV 2.601,10 euros y València en Comú 646,85 euros.

El PP sorprendió ayer en la Comisión de Gobierno Interior al impulsar una moción para que el resto de partidos carguen el consumo de sus móviles a la partida asignada para gastos generales a cada grupo (tal y como hacen ellos) y se eliminen todas las líneas que el resto de formaciones imputan al presupuesto general del ayuntamiento.

Pero la moción fue rechazada por el equipo de gobierno porque, aunque el gasto de móvil se contabiliza en partidas diferentes (el PP a la asignación de su grupo y el resto de partidos al presupuesto general), todo el dinero sale en definitiva del erario público, por lo que para Compromís, PSPV y València en Comú no tenía sentido la propuesta.

El quid de la cuestión es que, al final, todos los grupos detallen al milímetro sus cuentas. De eso va la transparencia. El PP incluye lo que se gasta en móvil a través del desglose del grupo municipal (falta el dato de 2017), mientras el resto de grupos lo hicieron ayer a raíz de la pregunta presentada por los populares.

Con todo, el concejal de Govern Interior, Sergi Campillo, aseguró que el PP volvía «a hacer el ridículo en el ayuntamiento», ya que a su juicio «intentan esconder su mala gestión y mal uso de los recursos públicos, intentan engañar a la opinión pública diciendo que dieron de baja sus móviles y que no corren a cargo del presupuesto municipal, cuando es mentira». «Tal y como ellos han presentado en las cuentas en A (no sabemos nada de las supuestas cuentas en B) han cargado las facturas de sus teléfonos al grupo municipal, de forma que se paga del presupuesto del ayuntamiento. Además, no tiene ningún sentido dar de baja los teléfonos móviles corporativos de la partida en la que están cuando éstos son claramente elementos de trabajo», justificó.