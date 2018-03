Shakespeare se pone ´trans´. Por Almudena Ávalos

"Siempre me he preguntado por qué no había material de Marilyn ensayando o recitando textos", se pregunta la actriz Elena Anaya, y continúa: "Imágenes que no pertenezcan a películas sino al proceso, como algo perpetuo que aguante en el tiempo y no muera. Y eso es lo que pretende Matías Umpierrez, por eso estoy feliz de haber participado en esta pieza".