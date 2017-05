Cristina Pedroche: "Una vez más, me siento atacada"

Cristina Pedroche se encuentra muy molesta y enfadada. La presentadora de 'Dentro de...' ha visto como algunos usuarios de Twitter han vuelto a poner el punto de mira en su look de Nochevieja.



La polémica por las azafatas de la MotoGP ha salpicado a Cristina Pedroche pues muchos han criticado que LaSexta informe sobre la "cosificación de la mujer" cuando, según los espectadores, la cadena dio el mismo trato a la presentadora durante las campanadas de Año Nuevo.



"Los que despelotan a la Pedroche para dar las campanadas, haciendo campaña para que quiten a las azafatas del GP de Jerez... #ESTAPASANDO", escribía un internauta.





Los que despelotan a la pedroche para dar las campanadas,haciendo campaña para q quiten las azafatas del GP de Jerez....#ESTAPASANDO „ Michel (@Michelbaink) 7 de mayo de 2017

Ante estos comentarios, la mujer de David Muñoz ha decidido responder una vez más en su blog: "Yo de verdad que no entiendo por qué siempre tengo que ser el centro de todas las polémicas. De verdad que no las busco, yoy vivo ajena a todos los malos comentarios. Pero una vez más me siento atacada y alucino porquey de si enseño o no!!! ¿Pero esto está pasando? ¿En serio?".Una defensa de su libertad que continuaba con un "por favor basta ya de tonterías". La presentadora defiende que"Ya acepto las críticas en diciembre o enero, ¿¿¿pero ya en mayo también??????? Y os voy a decir una última cosa, de corazón, que supongo que es lo que molesta a mis detractores:. Lo siento, de verdad,. Y también de nuevo, lo siento pero este año me volveré a poner lo que quiera", finaliza Pedroche.