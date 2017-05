Rosa López, del regreso de OT: "Nunca va a volver a ser igual"

El pasado jueves 4 de mayo, Santiago Segura presentó en el madrileño cine Verdi su nueva película, 'Casi leyendas', una comedia emotiva en la que interpreta a un músico con síndrome de Asperger.

Al estreno acudieron numerosas personalidades entre las que se encontraba Rosa López, quién no quiso perderse el evento y tan espléndida y sincera como siempre, habló sobre el momento personal que vive y la vuelta de 'Operación Triunfo'.

Pregunta: A pasarlo bien.

Respuesta: Creo que es de las mejores películas que ha hecho Santiago Segura hasta el momento. El síndrome de Asperger lo sufre mucha gente y creo que es un reto muy bonito de Santiago, de las mejores películas.

P: Vienes muy informada.

R: Poquito, porque lo que queda es verla y saber qué tal, a ver cómo va.

P: ¿Qué estás haciendo?

R: Estoy sin parar, me levanto todos los días a las cinco de la mañana para entrenar a las seis, no paro. Hago de todo, de chacha, de limpieza, de secretaria, de cantante, de tonta... Hago de todo.

P: ¿Y qué haces para tener energía?

R: Buena alimentación, hoy me tiemblan los tobillos porque me falta.

P.: Hay una publicación tuya de Instagram recordando 'Operación Triunfo'.

R: Las letras que tengo en casa son de la vuelta de 'OT', cuando hicimos la rueda de prensa y nos juntamos unos cuantos. Se las quería comprar, pero me las regalaron y encantada. Aunque no tenga mucho espacio en casa ya les he buscado el hueco.

P: ¿Cómo estás viviendo el culebrón Bustamante-Paula?

R: Te prometo que no tengo ni idea ni del lado de la prensa ni del lado de ningún sitio.

P: Se han separado.

R: ¿Seguro? A mí no me lo han dicho.

P: Sí, lo han dicho ellos.

R: Bueno, igual aunque me hubiera enterado tampoco hubiera dicho nada. Los que nos dedicamos de cara a la sociedad nos interesa que nuestro trabajo vaya bien y seguro que se llevan genial porque tienen una niña estupenda y son maravillosos los dos.

P: Pero con David tienes buena relación.

R: De este tema ya no hablo más.

P: Nos ponemos más contentos que Bisbal ha dado un paso más en su relación.

R: Con estos momentos de cámara me acojono, no sé nada, soy un poco paquete.

P: Que te cuenten.

R: Es que estoy muy liada, de verdad que quiero estar a tope y tengo muchos proyectos. Hay un proyecto con el canal TEN, que va a durar seis meses, hay que grabarlo en poco tiempo; el disco está grabado, las sesiones de fotos de lo de TEN, la grabación del videoclip, la salida del single. Ya es que no doy para más.

P: ¿Qué te parece la noticia de que vuelve 'OT'?

R: Me encanta. Nunca va a ser igual, no tengo abuela; la verdad es que no será igual, pero me gustaría vivirlo desde el otro lado.

P: ¿Te gustaría ser jurado?

R: Ostras, bueno, para cuidarlos un poquito, sí; porque es muy duro cuando alguien te critica. Tiene que ser muy dura la parte de jurado pero bueno, no estaría mal estar al otro lado a ver qué tal; una experiencia. Sería bonita.

P: ¿Hay tiempo para novios?

R: Ni hay tiempo ni los quiero. Estoy muy concentrada, además es algo que nunca hablo. Pero de todas formas, no.

P: No es tu caso.

R: No está la vida como para pensar en eso. Yo quiero que me toquen el alma para todo, para amistad, para una pareja, la familia, una persona que acabo de conocer... Pero si no me tocan el corazón, pues chao.